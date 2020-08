Reactie GENIALA a lui Mrzljak la programul DE FOC al lui Dinamo: "Maine avem meci iar?" 

Dinamo a castigat la meciul de debut al lui Gigi Multescu pe banca tehnica, 2-1 cu Voluntari.

'Cainii' au dat startul seriei de meciuri la foc automat pe care urmeaza sa le dispute pana la finalul sezonului. Victoria in fata lui Voluntari le-a dat un avant jucatorilor lui Dinamo.

Filip Mrzljak, mijlocasul care a adus victoria 'cainilor' prin golul inscris aproape de fluierul de final a vorbit la finalul meciului despre progamul de foc pe care il au in urmatoarele zile, facand o remarca ironica.

"Maine avem meci iar?", a glumit Mrzljak la inceputul interviului.

"Sunt fericit ca am castigat, nu a fost usor dupa 14 zile de stat acasa. In aceasta seara am obtinut o victorie mare cu o echipa care s-a antrenat in ultimele doua saptamani.

Nu mi se pare normal sa jucam acum, dar vom vedea maine cum ne simtim. E un apel pentru toti cei care conduc fotbalul sa fie atenti. O sa vedem cum reactioneaza organismul acum, nu am avut puterea pe care o aveam inainte.

Sunt sigur ca nu a fost un fotbal frumos, dar acum nu merge mai mult. Asta a fost primul meci, eram mai proaspeti, nu stiu cum va fi urmatorul", a spus Mrzljak.

Mrzljak s-a aflat pe lista jucatorilor de la Dinamo infectati cu coronavirus.