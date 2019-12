Urmarim si comentam impreuna Astra Giurgiu - Academica Clinceni, de la 17:30 pe www.sport.ro, facebook sport.ro si aplicatia sport.ro

ASTRA GIURGIU - ACADEMICA CLINCENI, LIVE 1-0

Min 15: OCAZIE MARE CLINCENI: Deretti trimite un sut din careu, dar mingea loveste transversala portii lui Kitanov

Min 5: GOOOL ASTRA! Radut trimite o lovitura de cap din careu dupa un corner, insa mingea il loveste in umar pe Rauta si intra in poarta

Min 1: Sut trimie un sut din afara careului, dar Kitanov prinde mingea

Min 1: A inceput partida

Echipele de start:



Astra: Kitanov - David Bruno, Graovac, Dima, Radunovic - Crepulija - Stahl, Radut, Matei, Begue - Alibec

Academica Clinceni: Valceanu - Gabi Matei, Rauta, Patriche, Dobrescu - Cebotaru - Sut, Deretti, Buziuc - Vijtus

Astra Giurgiu vine dupa un esec cu 2-0 pe terenul campioanei CFR Cluj si au intrerupt seria de 9 meciuri consecutive fara infrangere. Pana la acel moment, echipa antrenata de Bogdan Vintila era lider in Liga 1, dar a fost detronata de CFR. In acest moment, Astra ocupa locul 2 in clasament cu 40 de puncte.

De partea cealalata, Academica Clinceni se afla pe locul 12 in clasament si vine dupa un egal pe teren propriu, in fata celor de la FC Botosani, scor 1-1. Partida din tur dintre cele doua formatii s-a incheiat la egalitate, scor 1-1, dupa golurile marcate de Tamas (autogol) si Popescu (autogol)

Astra refuza sa plece in cantomanetul de iarna



Giurgiuvenii au avut o serie incredibila de 9 etape fara esec si chiar au ajuns pe primul loc, moment in care patronul Ioan Niculae a spus ca va achita restantele financiare.

Potrivit Fanatik, acest lucru nu s-a intamplat, iar infrangerea cu CFR Cluj a fost pusa si pe seama nemultumirii jucatorilor care au fost dezamagiti ca nu si-au primit banii. Sursa citata mentioneaza ca cei mai importanti fotbalisti din lotul Astrei se gandesc serios sa nu plece in cantonamentul de iarna.

Tamas, Budescu si Alibec nu vor sa plece in cantonamentul din ianuarie, din Antalya, daca patronul Ioan Niculae nu va achita restantele financiare in perioada imediat urmatoare.