ASTRA - CSU CRAIOVA 0-3 | Mangia nu-i lasa pe olteni sa vorbeasca de titlu! Ce mesaj are dupa ce a trecut pe locul 2

Craiova s-a impus pe terenul celor de la Astra Giurgiu si intra serios in lupta la titlu.

U Craiova a obtinut o victorie esentiala pe terenul lui Astra Giurgiu si urca pe locul 2 in fata celor de la FCSB si la un punct de CFR Cluj. Antrenorul Mangia se declara multumit rezultatul meciului si de jocul din repriza secunda.

"Atitudinea este importanta. Cand avem atitudine, echipa merge bine"



"Cu 4 fundasi am pierdut la Medias si cu 3 am batut la Viitorul. Atitudinea este importanta. Cand avem atitudine, echipa merge bine. In fata avem jucatori buni, dar pentru mine sunt foarte buni si Meza Colli, Rocha, Baicu. Toata echipa este foarte buna. Cicaldau este un jucator important pentru fotablul romanesc, nu doar pentru Craiova", a declarat Mangia la Digi Sport.

"Pentru mine este important meciul urmator'



"Pentru suporteri este normal sa se gandeasca la titlu. Pentru mine este important meciul urmator. Trebuie sa fim calmi. Pentru mine a fost o prima repriza ok, dar repriza a doua a fost foarte foarte buna. Este o perioada grea, dar acum e important meciul de la Turnu Magurele, dar va fi o echipa buna pe teren si dupa avem meci la Iasi", a declarat Mangia dupa meciul castigat la Giurgiu.