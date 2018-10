Si-a amanat petrecerea de ziua lui ca sa bata Botosaniul! :) Promisiunea lui Ianis pentru prietenii de la Viitorul

Ianis Hagi n-a avut timp sa petreaca de ziua lui, dar va da de baut daca Viitorul ajunge in play-off. Hagi o vede si pe Dinamo in lupta la titlu.

"Ma imbat la Universitate daca Dinamo ajunge in play-off" - a promis Becali. Ar trebui sa comande sampania. Hagi are incredere in Rednic.



Ianis a amanat petrecerea de ziua lui.



"Nu am avut timp, am stat cu familia, dar cand vom gasi doua zile libere, vom petrece toti", promite Ianis.