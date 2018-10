"Nu vedeti ca nu joc bine nicaieri?!" Raspunsul FANTASTIC al lui Alibec dupa ce a fost intrebat unde vrea sa joace. Mesajul de la MIEZUL NOPTII pentru Steaua

Denis Alibec era gata sa faca orice pentru a fi in teren cu Steaua, etapa viitoare.

Alibec e suparat ca a luat galben, dar e sincer in privinta perioadei prin care trece: recunoaste ca jocul sau e departe de cel mai bun nivel.

"Nu stiu ce s-a intamplat cu noi, pur si simplu au fost mai buni. Daca ne dadea si noua penalty sau daca dadeam noi gol, poate era altul scorul. N-am vrut sa-l lovesc pe Kelic. Deocamdata nu ma simt bine in niciun fel pe teren. Nu vedeti ca nu ne iese jocul? Trebuie sa vorbim intre noi, sa muncim mai mult si sa ajungem sa ne batem cu cei de sus. Cred ca avem in continuare sanse la titlu. As fi facut orice sa joc cu Steaua. Asta e, n-am fost atent la faza aia din minutul 1. Tot ce se scrie in presa despre oferte pentru mine nu e adevarat. Daca era adevarat, auzeam si eu!", a spus Alibec la Digisport.