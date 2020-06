Meciul pe care mii de romani il asteapta ar putea inaugura stadionul Ghencea! Anuntul lui Gica Popescu: "Ma gandesc la un proiect pe care generatia noastra il merita!"

Gica Popescu a mers in vizita pe santierul din Ghencea si a povestit despre partida cu care si-ar dori sa fie inaugurat acest stadion.

Seful proiectelor legate de organizarea turneului final a spus ca lucrarile merg bine in prezent.

"Ne uitam la stadiul la care se afla acum stadionul Steaua. Este oarecum intarziat din cauza pandemiei si din cauza schimbarii graficului de executie. Nu putem spune ca ne-a ajutat pandemia, pentru ca pandemia nu a ajutat pe nimeni, din contra. Insa, la anul, toate aceste obiective, pe care ni le-am asumat si pe care le vom construi pentru Euro 2020, vor fi cu siguranta terminate mult mai devreme", a declarat Gica Popescu, potrivit Telekom Sport.

Referitor la inaugurarea arenei, acesta a marturisit ca se gandeste la un proiect in care protagonista ar fi echipa Generatiei din Aur.

"Am jucat pe cel vechi. Nu am avut privilegiul sa joc pe niciunul dintre stadioanele noi din Romania, insa acesta a fost templul echipei noastre nationale. Pentru ca meciurile de acasa le jucam pe acest stadion si, asa vechi cum era, avea o energie aparte. Noi intotdeauna ne-am simtit extraordinar, generatia noastra, am jucat mult aici. Sper ca echipa nationala sa aiba astfel de meciuri decisive, sa o duca la turnele finale.

Este un proiect la care ma gandesc si nu vi-l dezvalui. M-as bucura ca pe acest stadion sa fie ultimul meci al Generatiei de Aur. Ar fi un eveniment pe care generatia noastra il merita", a spus Gica Popescu.

In ciuda acestor planuri, pana sa se poata juca meciuri ale echipei nationale pe noua arena Ghencea, stadionul va gazdui alte reprezentative, care se vor antrena aici in cadrul Euro 2021.