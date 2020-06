Niciun playoff fara controverse! Gigi Becali, pion important pentru Astra in obtinerea licentei

Astra Giurgiu nu a obtinut licenta UEFA si nu are voie sa joace in cupele europene.

Echipa lui Ioan Niculae are interzis in cupele europene dupa ce nu a obtinut licenta UEFA, astfel ca locul din clasament nu mai reprezinta o miza pentru ei.

Gigi Becali isi cauta aliati in playoff in lupta impotriva campioanei CFR Cluj, astfel ca ar fi ajutat-o pe Astra, echipa care ar putea sa il ajute in lupta la titlu. Conform Gazetei Sporturilor, patronul FCSB ar fi fost de acord sa amane o datorie de 100.000 de euro pe care societatea lui Niculae i-a imprumutat in 2018.

Finantatorul ros-albastrilor amana datoria Astrei constant, motiv pentru care echipa din Giurgiu ar fi reusit sa isi ia licenta pentru Liga 1, lucru pe care spera sa il faca si acum.

Datoriile si neindeplinirea unor criterii de infrastructura au dus la refuzul UEFA ca echipa antrenata de Bogdan Andone sa nu poata participa in cupele europene.