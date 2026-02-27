Nike lansează noul model de pantof de alergare Structure Plus: o revoluție a stabilității și a confortului suprem (P)

Nike lansează noul model de pantof de alergare Structure Plus: o revoluție a stabilității și a confortului suprem (P) Advertoriale
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Pentru prima dată, spuma ZoomX întâlnește tehnologia de stabilitate în seria Structure. Noii pantofi vor fi disponibili în magazinele din țară începând cu luna februarie 2026.

TAGS:
Din articol

Pentru prima dată, spuma ZoomX întâlnește tehnologia de stabilitate în seria Structure. Noii pantofi vor fi disponibili în magazinele din țară începând cu luna februarie 2026.

București, 11 februarie 2026,

Nike anunță lansarea oficială în România a celui mai nou model din gama sa de alergare: Nike Structure Plus. Conceput pentru a oferi alergătorilor încredere totală și o experiență de alergare plină de energie, noul model combină pentru prima dată stabilitatea recunoscută a seriei Structure cu tehnologiile de amortizare de top, ZoomX și ReactX.

O nouă eră a stabilității: tehnologie de vârf pentru performanță


Nike Structure Plus redefinește categoria pantofilor de stabilitate, renunțând la compromisurile dintre suport și confort. Inovația centrală constă în integrarea spumei ZoomX – recunoscută pentru returul incredibil de energie – alături de spuma ReactX, într-o siluetă robustă, dar extrem de confortabilă.

"Am văzut oportunitatea de a aduce mai multă amortizare și o cursă mai distractivă și energică în categoria pantofilor de stabilitate. Aici intervine 'Plus-ul'", a declarat Ashley Campbell, Expert Product Line Manager al departamentului Nike Running Footwear.

Sistemul inovator de suport la nivelul medianului, care a debutat pe modelul Structure 26, se regăsește și aici, învelind bolta plantară și călcâiul pentru o stabilitate sporită. Totodată, modelul dispune de cea mai înaltă talpă din istoria liniei Structure (32 mm în partea din față și 42 mm la călcâi), asigurând o protecție superioară la impact.

Design expresiv și confort de lungă durată

Dincolo de performanță, Nike Structure Plus impresionează printr-un design îndrăzneț, cu influențe retro și culori vibrante. Partea superioară este realizată dintr-o plasă tehnică ("engineered mesh") care oferă aerisire zonală, în timp ce gulerul și limba plușate garantează un fit premium și confortabil.

Acest model se adresează atât atleților de elită, cât și alergătorilor de zi cu zi care își doresc suport, fără a sacrifica senzația plăcută, de „arc”, sub picior.

Disponibilitate și preț în România

Lansarea locală aduce vești excelente pentru comunitatea de alergători din țară. Noii pantofi Nike Structure Plus (cunoscuți de fanii brandului și sub denumirea extinsă de Structure 26 Plus datorită continuității liniei) vor fi disponibili începând cu luna februarie în toate magazinele Nike din România.

Detalii comerciale importante pentru piața locală:

●       Preț: O pereche de pantofi Structure Plus costa 900 RON.

●       Mărimi: Modelul este disponibil într-o gamă completă de mărimi, atât pentru bărbați, cât și pentru femei.

●       Stocuri: Pantofii vor fi disponibili în cantități limitate, fiind recomandați celor care doresc să testeze cea mai nouă inovație Nike în materie de stabilitate.

Structure 26 vs. Structure Plus: puterea de a alege

Lansarea Structure Plus nu înlocuiește modelul clasic Structure 26, ci îl completează. Alergătorii au acum opțiunea de a alege între senzația mai fermă și echilibrată a modelului Structure 26 și returul de energie exploziv și amortizarea superioară oferite de noul Structure Plus.

Pentru mai multe informații despre noul model și tehnologiile utilizate, vizitați magazinele Nike sau online, paginile de social media @sporttimero și @nike.

Despre Sport Time Balkans

Grupul Sport Time Balkans este partenerul și distribuitorul exclusiv Nike, din anul 2014, pentru majoritatea teritoriilor din regiunea Balcanilor și deține acorduri comerciale începând cu anul 2020 și pentru distribuția oficială a brandului în România și Bulgaria.           

În prezent, compania operează cele 11 magazine și cele 2 outlet-uri Nike din România și va continua să deschidă în viitorul apropiat noi locații și să lanseze noi concepte inovatoare de retail în întreaga regiune. Sport Time Balkans este permanent dedicat promovării sportului și unui stil de viață sănătos, oferind în același timp produse și servicii premium către milioane de clienți din toată regiunea Balcanilor.    

Mai multe informații despre Sport Time Group puteți găsi pe www.sporttimegroup.com.

 

Despre Nike

NIKE, Inc. cu sediul în Beaverton - Oregon, este lider internațional în design, producție și distribuție de încălțăminte, îmbrăcăminte, echipamente și accesorii sportive autentice pentru o largă varietate de activități sportive.

Mai multe noutăți și alte informații financiare sunt disponibile pe www.nike.com și pe Instagram @nike.

 

Despre Miler Communication

Miler Communication este o agenție de comunicare și marketing full-service, cu experți care au peste 15 ani de expertiză în PR, evenimente, influencer marketing și campanii integrate. Oferă servicii 360°, atât online, cât și offline, adresându-se companiilor și persoanelor publice care își doresc să își consolideze imaginea și să își crească vizibilitatea brandului.

Prin strategii personalizate și o abordare integrată, coordonează campanii media, evenimente exclusive și activări cu influenceri, astfel încât clienții să se concentreze pe business, iar agenția pe impact. Echipa de specialiști în PR, marketing digital, content creation și project management dezvoltă soluții adaptate fiecărui brand, cu rezultate măsurabile și transparente.

Miler Communication – comunicare cu impact, excelență în rezultate.

📩 [email protected] | 📞 +40 769 233 917 | 🌐 miler-communication.ro

Articol recomandat de stirileprotv.ro
„Război deschis" declarat în ultimele ore: „Răbdarea noastră a ajuns la limită". Au căzut și primele bombe
„Război deschis" declarat în ultimele ore: „Răbdarea noastră a ajuns la limită". Au căzut și primele bombe
ULTIMELE STIRI
Optimile Europa League! Adversar complicat pentru Andrei Ionuț Radu și Celta Vigo
Optimile Europa League! Adversar complicat pentru Andrei Ionuț Radu și Celta Vigo
Românul care a văzut ”pe viu” tot ce poate Bodo/Glimt: ”Altă lume” / ”Condiții? În România suntem peste ei”
Românul care a văzut ”pe viu” tot ce poate Bodo/Glimt: ”Altă lume” / ”Condiții? În România suntem peste ei”
Doi fotbaliști de la prima echipă a ”câinilor”, titulari ACUM la Dinamo 2 în meciul oficial de debut din 2026!
Doi fotbaliști de la prima echipă a ”câinilor”, titulari ACUM la Dinamo 2 în meciul oficial de debut din 2026!
Supercomputerul a dat viitoarea câștigătoare Champions League! Ce șanse au echipele calificate în optimi
Supercomputerul a dat viitoarea câștigătoare Champions League! Ce șanse au echipele calificate în optimi
„Mult succes!” Rapid a anunțat despărțirea de omul care a petrecut patru ani în Giulești
„Mult succes!” Rapid a anunțat despărțirea de omul care a petrecut patru ani în Giulești
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Grecii au făcut anunțul după ce PAOK-ul lui Lucescu a fost eliminat din Europa League: ”15.000.000 de €”

Grecii au făcut anunțul după ce PAOK-ul lui Lucescu a fost eliminat din Europa League: ”15.000.000 de €”

Pierdere uriașă pentru FCSB: ”Unul dintre cei mai importanți jucători”

Pierdere uriașă pentru FCSB: ”Unul dintre cei mai importanți jucători”

Iuliu Mureșan a desființat un fost antrenor de la CFR Cluj: „O să fie procesul. De ce nu spune nimic?”

Iuliu Mureșan a desființat un fost antrenor de la CFR Cluj: „O să fie procesul. De ce nu spune nimic?”

Ilie Stan a dat lovitura: „A venit, a văzut, a semnat! Are o misiune infernală“

Ilie Stan a dat lovitura: „A venit, a văzut, a semnat! Are o misiune infernală“

Tragerea la sorți pentru optimile Champions League: avem deja o FINALĂ! Misiune grea pentru Radu Drăgușin

Tragerea la sorți pentru optimile Champions League: avem deja o FINALĂ! Misiune grea pentru Radu Drăgușin

Verdict despre Ștefan Târnovanu, după ce a fost scos din poarta lui FCSB: ”Asta s-a întâmplat, dar puțini înțeleg”

Verdict despre Ștefan Târnovanu, după ce a fost scos din poarta lui FCSB: ”Asta s-a întâmplat, dar puțini înțeleg”



Recomandarile redactiei
Optimile Europa League! Adversar complicat pentru Andrei Ionuț Radu și Celta Vigo
Optimile Europa League! Adversar complicat pentru Andrei Ionuț Radu și Celta Vigo
Românul care a văzut ”pe viu” tot ce poate Bodo/Glimt: ”Altă lume” / ”Condiții? În România suntem peste ei”
Românul care a văzut ”pe viu” tot ce poate Bodo/Glimt: ”Altă lume” / ”Condiții? În România suntem peste ei”
Supercomputerul a dat viitoarea câștigătoare Champions League! Ce șanse au echipele calificate în optimi
Supercomputerul a dat viitoarea câștigătoare Champions League! Ce șanse au echipele calificate în optimi
Tragerea la sorți pentru optimile Champions League: avem deja o FINALĂ! Misiune grea pentru Radu Drăgușin
Tragerea la sorți pentru optimile Champions League: avem deja o FINALĂ! Misiune grea pentru Radu Drăgușin
Doi fotbaliști de la prima echipă a ”câinilor”, titulari ACUM la Dinamo 2 în meciul oficial de debut din 2026!
Doi fotbaliști de la prima echipă a ”câinilor”, titulari ACUM la Dinamo 2 în meciul oficial de debut din 2026!
CITESTE SI
Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO

stirileprotv Cum a atras Hailey Bieber toate privirile la premiera „Wuthering Heights”. Rochia cu care a făcut senzație | GALERIE FOTO

După gerul și ninsorile din februarie, meteorologii ANM au anunțat cum va fi vremea în martie. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

stirileprotv După gerul și ninsorile din februarie, meteorologii ANM au anunțat cum va fi vremea în martie. Prognoza meteo pe 4 săptămâni

Mii de români au câștigat joi la Loto. Premii de peste două milioane de lei

stirileprotv Mii de români au câștigat joi la Loto. Premii de peste două milioane de lei

Reforma pensiilor speciale a fost promulgată de Nicușor Dan. Legea a ajuns pe masa președintelui după 5 amânări la CCR

stirileprotv Reforma pensiilor speciale a fost promulgată de Nicușor Dan. Legea a ajuns pe masa președintelui după 5 amânări la CCR

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Moreno vs Almabayev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!