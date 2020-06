Astra - Gaz Metan, LUNI, 20:00, LIVE SPORT.RO | Meciul care poate schimba situatia pe podium! Alibec si Budescu, la primul meci post pandemie

Astra si Gaz Metan Medias se afla pe pozitiile 4 si 6 din playoff, dar nu au renuntat la un lupta pentru locul 2

Luni de la ora 20:00 se infrunta Astra giurgiu si Gaz Metan Medias, intr-un meci in care fiecare poate sa urce pe locul 2 in cazul unei victorii. Craiova nu a jucat din cauza medicului infectat cu covid de la Botosani, astfel ca a ramas cu 26 de puncte.

Astra este pe 4, cu 24 de puncte, iar Gaz Metan este pe 6, cu 23 de puncte. Giurguvenii ar putea face 27 de puncte in cazul unei victorii, ar trece peste FCSB si Craiova si ar veni la 6 puncte de CFR Cluj. De cealalta parte, mediesenii le-ar egala pe cele doua de pe podium in cazul unei victorii si ar fi la 7 puncte de lider. Cele 3 locuri din fata duc in Europa league, acolo unde Astra nu poate evolua dupa ce nu a luat licenta de cupe europene.

Situatia este ciudata la ambele echipe. La Astra, contractul lui Bogdan Andone expira la o zi dupa meci, dar giurguvenii par sa vrea sa semneze prelungirea, in timp ce la Medias situatia e si mai rea. Edi Iordanescu a plecat de la echipa si staff-ul sau s-a ocupat de pregatirea meciului. Dusan Uhrin va prelua banca, insa cehul nu a ajuns inca la Medias.

Gaz Metan nu a mai castigat pe terenul Astrei din 2016. Atunci se impunea cu 0-2 prin golurile lui Llullaku. Statistica din ultimele 10 partide dintre cele doua este foarte echilibrata. Cate patru victorii de fiecare parte si doua egaluri, media golurilor fiind de 2 pe meci.