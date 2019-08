"Selectionerul ar trebui sa aiba ochi pentru el!" Dan Petrescu propune un jucator la nationala! Mesaj GENIAL pentru Gica Hagi dupa ultimul conflict

SEPSI - CFR CLUJ 1-1 | Dan Petrescu a fost nemultumit de rezultatul cu Sepsi, insa si-a laudat echipa pentru evolutie.

Dan Petrescu a fost nemultumit de egalul cu Sepsi din etapa a 6-a a Ligii 1, scor 1-1. El a pus rezultat pe seama ratarilor si a propus un jucator pentru dubla nationalei Romaniei cu Spania si Malta: Adrian Paun, cel care a marcat golul CFR-ului si a ajuns la cota 3 in startul de sezon.

"Inainte de meci as fi fost multumit cu egal pentru ca veneam dupa meciul cu Celtic. Dar dupa joc, dupa ocazii, dupa ce s-a intamplat, meritam victoria. La singura lor ocazie care e o lovitura libera, au marcat. Imi pare rau pentru baieti, dar e foarte greu sa castigi aici, de asta sunt neinvinsi cei de la Sepsi. Cred ca din toate meciurile pe care le-au avut, asta a fost singurul in care au fost dominati de la inceput pana la final. Tinand cont ca jucatorii care au evoluat n-au jucat in ultimul meci (cu Celtic), sunt mandru de ei pentru ca merita acest tricou pentru ca nu e usor sa stai sa te uiti la meciuri in Europa si apoi sa evoluezi cum au facut-o ei azi.



Trebuie sa revad faza, dar in mod normal n-ai voie sa iei gol pe coltul scurt la orice lovitura libera, e lege in fotbal. A fost un cadou al nostru, Costache a pierdut mingea si a facut un fault inutil. Pana la faza aia controlam jocul foarte bine. Si in repriza a doua, tinand cont de ocaziile pe care le-am avut meritam victoria.



Orice gol iau (ma supara). Mi s-a dus vestea ca fac nu stiu cum (cand luam gol), daca batem nu mai conteaza ca luam gol sau cum luam gol. Dar m-am suparat foarte tare pentru ca eu zic ca puteam sa aparam acea minge.



Imi pare rau pentru Costache, dupa ce a gresit la gol merita sa inscrie pentru ca a avut 2 ocazii foarte mari si e un baiat care isi doreste foarte mult. Paun joaca foarte bine, nu vreau sa vorbesc prea mult dar selectionerul ar trebui sa aiba ochi pentru Adi Paun. In campionat a fost cel mai bun de fiecare data, e capitanul echipei. Cand a intrat in Europa, cum a facut-o si la Celtic, ne-a ajutat foarte mult. E posibil sa inceapa si marti, trebuie sa ma gandesc bine, dar el e intr-o forma extraordinara.



In ce minut sa-l scot (pe Costache)? 68, n-a jucat destul? A intrat si Petrila care e tanar si care a intrat bine, dar e pacat ca n-a marcat, a avut o ocazie mare si el.



Eu mi-as dori sa luam campionatul si sa ajungem in grupele UEFA Champions League, in niciun caz nu as da ceva pe altceva. Suntem constienti de valoarea lui Slavia Praga. Acum cand o sa spun ca sunt mai valorosi ca noi, o sa spuna toata lumea ca n-am dreptate. Dar e clar ca valoarea lor e peste a noastra. In 3 meciuri in Champions League eu zic ca ne-am autodepasit. Am eliminat echipe mai valoroase, cu buget mai mare, jucatori mai buni. Trebuie sa mai facem inca o data acest lucru ca sa ajungem in grupe. Dar mi se incredibil ca trebuie sa castigi 8 meciuri, sa treci de 4 echipe ca o formatie din Romania sa ajunga in grupele Champions League. Mi se pare cam exagerat si ar trebui revizuita aceasta faza pentru ca nu mi se pare normal" a spus Dan Petrescu.

Mesaj pentru Hagi

Antrenorul CFR-ului a vorbit si despre duelul de la distanta cu Gica Hagi, cel care a fost nemultumit de faptul ca CFR Cluj a incercat sa-l aduca sub forma de imprumut pe Andrei Ciobanu.

"Daca nu vrem jucatori de la el e suparat, daca vrem jucatori de la el nu e bine. De ce trebuie sa vorbim prin cadrul televiziunilor? Are numarul meu, ma suna si orice vrea, cand vrea, ii stau la dispozitie. Cand suna el, imediat raspund. E normal, el e Regele in opinia mea" a spus Dan Petrescu la Digi Sport.