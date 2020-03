Petrescu isi pune mainile in cap: lovitura DURA pentru Chipciu! E OUT pentru derby-ul cu FCSB

Chipciu a jucat pentru CFR in victoria de la Craiova, apoi a disparut din echipa lui Petrescu.

Mijlocasul n-a prins lista UEFA si n-a putut fi folosit cu Sevilla , dar era asteptat macar pe banca pentru partida cu Astra, de ieri. Chipciu s-a accidentat insa la un antrenament si verdictul medicilor l-a suparat teribil. Fotbalistul are o leziune de gradul 1 si trebuie sa ia pauza de la pregatire macar 14 zile, scrie Fanatik. Astfel, Chipciu e out pentru meciurile cu Gaz Metan, FCSB si FC Botosani!



Chipciu va putea reveni abia in partea a doua a play-off-ului, dupa pauza pentru meciul nationalei.



FCSB alex chipciu