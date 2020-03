EXCLUSIV www.sport.ro | BREAKING NEWS: "Nu ma mai intereseaza, nu mai vorbesc cu echipa!" Becali, in DEPRESIE dupa startul JALNIC al FCSB in 2020

Jocul FCSB nu-l convinge pe Becali sa revina pe stadion.

Se gandeste sa vada la TV si derby-ul cu Craiova, din weekend. Becali nu crede ca-si poate responsabiliza jucatorii inaintea meciurilor decisive pentru titlu. Nu va discuta cu fotbalistii sai in cantonament. Becali spune ca Vintila e responsabil de toate deciziile pe care le ia asupra echipei. Patronul FCSB pare resemnat in privinta titlului. Numai doua victorii in derby-urile cu Craiova si CFR i-ar putea reda optimismul.

"Nu merg la meci, cum sa merg? Sau poate ma duc, sa vad... Nu-i motivez pe jucatori, nu e meseria mea. Trebuie sa se motiveze singuri jucatorii pentru viata lor, pentru familiile lor, pentru banii lor. Lupta pentru titlu... nu pot sa vorbesc acum. Vorbesc peste doua etape. Dupa meciul cu CFR vorbim de titlu. La ora asta, nu trebuie sa vorbim de titlu, asa e normal. Titlul pentru noi nu exista la ora asta. Sunt 6 puncte! Daca batem CFR si Craiova, vorbim de titlu. Tot timpul a fost motivata Craiova sa ne bata. Daca sunt mai buni, sa bata. Nu mai vorbesc cu echipa, nu ma mai bag. Sa faca ce vor, e meseria lor. Pentru mine e afacere. Eu dau salarii. Fiecare isi face meseria. Nu isi fac meseria bine, nu castiga bani. Nu ma mai agit cu fotbalul, sa fie ce-o fi. Nu ma mai intereseaza", a spus Becali pentru www.sport.ro si PRO TV.

