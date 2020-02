"Asta nu e echipa mea, Buzaul era echipa mea!" Declaratiile care pun pe jar Liga 1! Gigi Becali, declaratii ULUITOARE la finalul meciului cu Clinceni: "Daca jucau, zicea lumea ca a fost blat!"

Gigi Becali a vorbit despre meciul cu Clinceni.

FCSB a remizat surprinzator aseara, scor 0-0, pe Arena Nationala, impotriva celor de la Academica Clinceni si a ratat sansa de a veni la 3 puncte fata de liderul CFR Cluj. Echipa antrenata de Bogdan Vintila a avut o prestatie foarte modesta pe tot parcursul partidei, iar partida s-a incheiat la egalitate.

Patronul celor de la FCSB, Gigi Becali, a vorbit despre meci si spune ca la modul in care se prezinta echipa sa in acest moment din punct de vedere al jocului, ar putea sa piarda si in ultimele doua jocuri din sezonul regulat. Totodata, patronul ros-albastrilor a spus ca nu are nicio legatura cu cei de la Academica Clinceni.

"Este imposibil sa te bata si Dinamo si Targoviste si sa ratam play-off-ul? Asa cu jocul asta, daca te prinde Targoviste te bate, Dinamo te bate. Nu suntem in play-off inca. Zic si eu asa, mai glumesc.

Asta nu e echipa mea, Buzaul era echipa mea. Nu are nicio legatura, aia era echipa mea numai ca aveam un interpus. Toti jucatorii erau ai mei atunci, platiti de mine. La Clinceni nu am nicio legatura. La cei doi jucatori le platesc salariile, deaia nu joaca.



Ca daca jucau zicea lumea ca a fost blat. Cum era sa joace jucatorii mei care le dau eu bani si sa se dea la o parte. Sa schimbe regulamentul, cand in toata lumea este asa.

Nu ma enerveaza cu nimic, daca eu le dau salariile cum sa joace. Asta e, au castigat 1 punct...asta este fotbalul", a declarat Gigi Becali, la digi.