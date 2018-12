Gigi Becali a luat decizia finala! El e primul jucator care pleaca de la FCSB in iarna

FCSB se va desparti de un jucator cu nume in perioada de pauza din iarna.

Instaleaza gratuit aplicatia Sport.ro pentru Android si iPhone: stiri de ultima ora si toate sporturile LIVE! Morosanu da cu pumnul IN DIRECT la ProTV si PRO X, pe 14 decembrie, in Dynamite Fighting Show!

Raul Rusescu nu a reusit sa se impuna la FCSB dupa revenirea din vara si va fi primul plecat imediat ce campionatul se va intrerupe noteaza GazetaSporturilor. Conform sursei citate, Becali a luat decizia in urma evolutiilor sub asteptari ale fotbalistului care o data stralucea in tricoul ros-albastru.

"Sunt dezamagit de Rusescu. Ce sa mai...? Parca a uitat fotbalul. Sa vedem daca renuntam la el. Avem contract. Daca putem sa renuntam la el, renuntam. L-am luat sa ne ajute, dar daca el le pierde pe toate, nu castiga un duel, ce sa facem... Cu siguranta o sa luam un atacant, ne trebuie. Daca ia Gnohere rosu, n-avem atacant. Nu e caviar, sunt icre de stiuca. Nu ne ajuta", a spus Becali la ProX imediat dupa meciul cu Iasi.

Rusescu a reusit un singur gol pana acum la FCSB. A venit in vara din postura de jucator liber de contract dupa ce si-a reziliat intelegerea cu turcii de la Osmanlispor.

Plecarea lui Rusescu ar putea insemna blocarea transferului lui Gnohere. Becali a declarat in repetate randuri ca are o oferta importanta din Golf pentru atacantul francez. In eventualitatea in care FCSB nu va reusi sa aduca un varf important in pauza de iarna ar fi imposibil ca golgheterul Gnohere sa mai fie lasat sa plece.