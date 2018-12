Unde a ajuns sa joace la 30 de ani Mihai Costea, atacantul pe care FCSB visa sa ia milioane de euro

Mihai Costea a plecat in 2016 in zona araba, iar luna trecuta si-a gasit un nou angajament

Mihai Costea, atacantul pe care Gigi Becali a platit in 2011 1,4 milioane de euro pentru a-l transfera de la Universitatea Craiova, joaca in prezent in liga a doua din Emiratele Arabe Unite, la echipa de pe ultimul loc.

Becali era convins atunci ca va da lovitura cu Costea Jr., un jucator considerat la acea vreme o mare speranta pentru fotbalul romanesc.

Numai ca experienta lui Costea la Steaua a insemnat mai mult scandaluri si viata de noapte decat fotbal.

Costea nu a mai revenit niciodata la forma pe care a aratat-o la un moment dat la Craiova, iar in 2016 a plecat in zona araba, dupa o scurta experienta la FC Voluntari.

In toamna, Mihai Costea si-a gasit un nou angajament in Emiratele Arabe Unite. Joaca pentru Al Arabi, echipa clasata pe ultimul loc in liga a doua.