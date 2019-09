Asta i-a trezit pe cei de la FCSB! "E singura noastra sansa" Cum a reusit echipa lui Vintila sa castige doua derby-uri dupa 5 infrangeri consecutive

FCSB a reusit doua victorii la rand in Liga 1, in fata celor de la Viitorul si celor de la Craiova.

Ros-albastrii s-au impus cu 2-1 cu echipa lui Hagi si cu 1-0 in fata echipei antrenate de Victor Piturca.

Chiar daca e pe 11 in clasament, echipa lui Bogdan Vintila da semne ca reintra pe drumul care a consacrat-o, dupa ce inregistrase un adevarat dezastru in campionat: 5 infrangeri consecutive.

Helmuth Duckadam, presedintele de imagine al celor de la FCSB, a dezvaluit care a fost momentul care a pornit relansarea FCSB-ului in lupta pentru o clasare cat mai buna in acest sezon de Liga 1.

"Nereusita din Europa a facut ca jucatorii sa realizeze ca singura noastra sansa este in campionat si, de ce nu, in Cupa. Intotdeauna ne-am mobilizat cu echipele puternice. Cu Viitorul am avut putina sansa, dar cred ca jocul cu Craiova a demonstrat ca suntem pe un drum bun", a explicat Duckadam la DigiSport.