Ar fi fost cea mai spectaculoasa mutare din Liga 1! Becali, la un pas sa aduca un fost selectioner la FCSB: "Oferta uriasa pentru Romania!"

Gigi Becali a vrut sa aduca un antrenor de top la FCSB.

Mihai Stoica a dezvaluit ca Gigi Becali a purtat negocieri intense cu Ladislau Boloni. Discutiile cu fostul selectioner s-au purtat in 2011, dupa ce Boloni s-a despartit de Lens.

In cele din urma, Boloni a mers in Grecia la PAOK Salonic. Stoica sustine ca grecii i-au oferit conditii sub cele de la FCSB.

"Am negociat mult, am fost la un pas sa-l aducem pe Loti Boloni. Gigi isi daduse clar acordul, era de acord cu toate conditiile impuse. Iar oferta era uriasa pentru Romania. Boloni a ales PAOK Salonic, ba chiar pe un salariu mai mic. Cand am aflat pe ce salariu s-a dus acolo, nu ne-a venit sa credem. Boloni avea toate argumentele. Un antrenor urias, care a cucerit titlul in Portugalia cu Sporting Lisabona si in Belgia cu Standard Liege. Atentie, nu vorbim de echipe ca FC Porto, Benfica sau Anderlecht. Cu acele echipe e mai usor sa castigi titlul. Cu echipele cu care a castigat el, mult mai greu", a declarat Mihai Stoica pentru Realitatea.