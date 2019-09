Cei doi jucatori care fac "FCSB-ul de titlu". Becali e convins: "Cu ei o sa arate echipa asa cum imi doresc eu"

FCSB are doua victorii la rand in Liga 1, dar are in fata un meci cu CFR Cluj.

FCSB a obtinut 6 puncte din meciurile cu Viitorul si Craiova si se afla pe un trend ascendent. Formatia lui Arges Vintila are, insa, in fata un meci contra campioanei en-titre. CFR-ul lui Petrescu ii va iesi in cale FCSB-ului in weekend.

Gigi Becali: "Pana in decembrie vom fi pe primul loc"

Patronul FCSB, Gigi Becali, a afirmat la PRO X ca echipa sa va reveni in forta. Victoriile cu Viitorul si Craiova i-au dat elan.

"Pana in decembrie vom fi pe primul loc! La anul jucam in Champions League cu 50.000 de oameni in tribune", e pariul Latifundiarului din Pipera.

"Cu Man si Gnohere o sa fie echipa asa cum imi doresc eu"

Scos din lot pentru ca are kilograme in plus, Gnohere va reveni in curand. Becali spune ca s-a convins ca "Gnohere ramane Gnohere! Are mare valoare".

Patronul echipei cu sediul la Berceni spune ca in primul 11 vor mai fi efectuate doua modificari pentru ca formatia sa arate asa cum isi doreste el. In acel moment, "FCSB va fi de nebatut".

"Echipa nu arata deocamdata cum imi doresc eu, dar o sa fie. Cand or sa revina Man si Gnohere, atunci va fi echipa pe care mi-o doresc eu.



Sa revina Man si Gnohere, apoi discutam. Nu o sa ne mai bata nimeni", a mai spus Becali.