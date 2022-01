"Asta e soarta noastră!". Mesajul lui Flavius Stoican pentru jucătorii lui Dinamo, după 0-3 cu FCSB

Octavian Popescu a deschis scorul după doar două minute, cu o execuție splendidă din afara careului, iar Dinamo a rămas în inferioriate numerică din minutul 35, când Alexandru Răuță a văzut al doilea galben. În partea secundă, FCSB a mai marcat de două ori, prin Ianis Stoica (75') și Răzvan Oaidă (81'), iar echipa lui Toni Petrea s-a impus cu 3-0.

Dinamo a ajuns la patru înfrângeri consecutive și e tot mai departe de locul 14, care duce la baraj, însă Flavius Stoican este optimist că va reuși să redreseze echipa.

Antrenorul lui Dinamo a vorbit despre eliminarea lui Răuță, a oferit detalii despre starea de sănătate a lui Antoni Ivanov, care a fost transportat la spital după o accidentare înspăimântătoare și a anunțat că așteaptă un nou transfer.

"Am început în atac, un corner al nostru, a fost în minutul 1 gol pentru FCSB dintr-o execuție spectaculoasă a lui Tavi Popescu. Apoi, am avut ceva situații, Ehmann cu capul, ratarea lui Torje și luăm al doilea galben la Răuță. În 10 oameni era practic aproape imposibil. N-am cedat, am încercat să revenim, apoi am luat golul doi și a fost destul de dificil.

Am discutat cu să nu fim prea entuziaști și să nu facem faulturi inutile. Adrenalina și-a spus cuvântul, sunt eliminări care ne costă. Trebuie să învățăm din lucrurile astea. Nu vreau să creadă Alex că e vina lui, suntem o echipă și pierdem toți. Știu că și în tur a luat Steliano Filip cartonaș roșu, asta este soarta noastră. Noi am făcut greșelile și noi trebuie să le corectăm.

FCSB are echipă bună, cu jucători talentați. Noi nu trebuie să cedăm, suntem un grup nou și cred că putem ieși din situația noastră. FCSB a fost echipa mai bună, dar și ajutată de anumite momente din joc. Mai sunt atâtea meciuri și important e ca ei să nu-și piardă încrederea. O să am grijă și o să-i încurajez. Cu Rodriguez, cu Ivanov, vom fi o echipă bună.

Ivanov nu e atât de grav, are doar un hematom. A fost o lovitură, dar nu e ceva grav. Cred că la meciul cu Botoșani îl voi avea. S-ar putea ca mâine să ne vină un nou jucător, un vârf de atac", a spus Flavius Stoican.

În urma acestui rezultat, FCSB și-a consolidat poziția secundă, cu 51 de puncte în 23 de etape, și s-a apropiat, cel puțin temporar, la șapte lungimi de liderul CFR Cluj. De partea cealaltă, Dinamo rămâne pe poziția 15, penultima, cu doar 12 puncte.

În runda următoare, FCSB va primi vizita lui FC U Craiova, iar Dinamo va juca pe terenul lui FC Botoșani.