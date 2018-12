Aroganta celor de la CFR Cluj dupa ultimul atac al lui MM Stoica: "E frustrant pentru ei sa fie mereu pe locul 2!"

FCSB - CFR Cluj este ultimul meci al anului in Liga 1.

Cei de la CFR Cluj au raspuns prin vocea managerului sportiv, Bogdan Mara, lui Mihai Stoica dupa ultimul atac al acestuia pe internet. Acesta a vorbit la Ora Exacta in Sport si despre situatia lui Julio Baptista si a anuntat ca nu vor fi schimbari importante in lotul CFR-ului in iarna.

"Ne dorim sa castigam acest meci, sa incheiem anul cu o victorie. Este foarte important pentru jucatori sa plece in vacanta de pe primul loc. Nici un rezultat de egalitate nu ar fi rau pentru noi la un meci in deplasare cu FCSB. Nu se va intampla nimic in iarna, vrem doar liniste. Nu vor fi miscari importante pe piata transferurilor. Vom avea acelasi antrenor. Dan Petrescu are un contract foarte bun in China, cei de acolo isi doresc sa-l pastreze si el vrea sa ramana.



E frustrant sa fii mereu pe locul 2, atunci cand esti mereu acolo si privesti la alte echipe de jos in sus nu iti prea convine si atunci trebuie sa gasesti alte metode sa ascunzi unele lucruri pe care nu le faci bine si ca sa justifici ca esti mereu pe locul 2, sa dai vina pe altceva. Probabil aici este frustrarea dansului, nu vreau sa intru in alte discutii. Putem sa nu uitam la ultimul meci, ce penalty clar am avut la Tucudean. Noi vorbim pe teren si castigam punctele pe teren.



Julio Baptista are o accidentare destul de importanta, nu stim ce se va intampla, vom vedea in aceasta iarna ce se va intampla. Din pacate, si Hoban si Males sunt accidentati si de aceea avem anumite probleme la mijlocul terenului. Nu vor fi plecari pe banda, cu siguranta, ne dorim sa castigam campionatul. Orice jucator este de vanzare in cazul unei oferte foarte bune. Exista contacte, discutii, dar nu au fost oferte clare. Pentru Tucudean, Omrani, Arlauskis, Djokovic. Sunt doar contacte si probabil va fi ca in vara cand l-am lasat doar pe Boli sa plece, am avut oferte pentru Tucudean si Omrani dar nu i-am lasat. Doar daca va fi o suma foarte buna pentru unul dintre ei o vom analiza. Noi ne dorim sa-l tinem pe Tucudean, exista contacte pentru ca este cel mai in forma jucator din campionat.



Speram sa fie un arbitraj corect, fara greseli de nicio parte si sa se decida totul pe teren. Ideea este ca trebuie sa ne vedem fiecare de clubul nostru si sa lasam lupta pe teren. Pana acum nu s-au auzit prea multe lucruri, dar se apropie meciul direct si vad ca domnul (Mihai Stoica) a inceput sa apara pe la emisiuni, pe Facebook, toate intepaturile, pune presiune pe arbitrii. La fel a facut si anul trecut, dar degeaba, meciurile tot pe teren s-au decis" a spus Bogdan Mara la Pro X.