Mihai Stoica a izbucnit in timpul partidei Craiova - Gaz Metan! Atac la CFR Cluj, cu 2 zile inainte de derby: "Doar la asta sunt ei campioni!"

Directorul sportiv al FCSB-ului a trimis o noua sageata catre CFR Cluj.

Universitatea Craiova a castigat cu 2-0 partida de miercuri seara contra celor de la Gaz Metan si s-a apropiat la 2 puncte de FCSB in clasament, inainte de duelul echipei lui Nicolae Dica impotriva celor de la CFR Cluj de sambata.

Mihai Stoica a reactionat in timpul partidei dupa mai multe faze in care a considerat ca arbitrul Horatiu Fesnic a avantajat-o pe Universitatea. Insa tinta lui Stoica nu a fost Craiova, cat CFR Cluj! Stoica a facut aluzie si la eliminarea celor de la CFR in Europa League in fata lui Dudelange.

"Simulare Barbut, nu ia galben. Ia Fofana al doilea si pleaca la cabine. Simulare Mitrita, nu ia galben. Da gol din lovitura libera. Iar Craiova nu e pe primul loc la simulari. Acolo e campioana in exercitiu. En titre, cum ar zice luxemburgezii" a scris Mihai Stoica pe pagina personala de Facebook dupa partida.

Teja a acuzat arbitrajul

Antrenorul celor de la Gaz Metan, Mihai Teja, s-a revoltat dupa o noua partida in care echipa sa a avut un jucator eliminat. Gazul a avut un jucator eliminat la 4 din ultimele 5 partide, cu FCSB, Viitorul, CFR Cluj si acum, Craiova. Si doar cu CFR Cluj eliminarea a venit in repriza secunda!

"Totul s-a rupt la eliminarea lui Fofana. Ne-a fost greu sa facem fata in 10. Avem calitate, dar lotul mic nu ne permite mai mult. Avem nevoie de un lot mai numeros. Meciul arata altfel fara eliminarea lui Fofana, dar Craiova a castigat pe merit. La unele cartonase trebuie sa fim mai atenti, dar nu suntem cea mai agresiva echipa din campionat. incercam sa cream un fotbal bun si nu ne vom abate de la drumul nostru. in ultimele meciuri am fost decimati si nu uitati ca avem doar doi jucatori de sub 21 de ani" a spus Mihai Teja dupa partida.