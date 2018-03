"Armasarul a fost bun, cred ca samanta e buna!" Gica Hagi i-a facut caracterizarea celui mai nou transfer de la Viitorul

Gica Hagi l-a luat la Viitorul pe Nicolas Popescu, fiul lui Gica Popescu.

Gica Hagi l-a transferat la Academie pe Nicolas Popescu, fiul de 15 ani al lui Gica Popescu. El este increzator ca pustiul va deveni un fotbalist mare.

Hagi a vorbit astazi intr-o conferinta de presa, inaintea meciului cu Steaua. El a spus ca Viitorul isi doreste sa produca cat mai multe surprize in Play Off.

"Incercam sa facem un meci extraordinar, am venit cu gandul sa castigam, sa marcam, sa facem un meci mare. Steaua e puternica acasa, are jucatori valorosi, trebuie sa nu le dai timp si spatiu sa gandeasca. Sper ca noi sa fim mai iuti ca ei. Suntem intr-un moment fericit, ne-am atins obiectivul si speram sa facem meciuri frumoase in Play Off", a spus el.

"Eu, personal, sunt pentru a ne creste arbitri, jucatorii si antrenorii. Trebuie sa credem in ce avem", a mai spus el.

Despre Nicolas Popescu, Gica Hagi a spus: "Armasarul a fost bun...cred ca samanta e buna. Si cred ca este un baiat inteligent, destul de iute, serios, caruia ii place fotbalul si care are talent. Eu l-am vazut si imi place".