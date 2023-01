"Vreau să muncesc și să-mi câștig locul". Ambiții mari pentru Nicolas Popescu la revenirea la Farul Constanța

Nicolas Popescu a crescut la Academia Hagi, însă în vară a decis să plece la FC Voluntari pentru a prinde mai multe minute. A jucat puțin și la formația ilfoveană (4 meciuri - 77 de minute), astfel că acum a semnat un nou contract cu Farul Constanța.

La revenirea la liderul din campionat, jucătorul de 20 de ani a vorbit despre obiectivele pe care le are la Farul.

"Sunt bucuros că m-am întors la echipa care m-a crescut și sper să joc aici. Am avut o experiență nu atât de reușită la Voluntari, dar este în trecut. Vreau să muncesc aici și să-mi câștig locul.

În vară am luat o decizie pe care eu mi-am asumat-o, nu am fost împins de la spate de nimeni. Poate am greșit, poate nu. Nu mă uit înapoi, nu regret nimic. Știu că este concurență mare, însă cred în mine și sper să mi se ofere șanse să arăt ce pot", a spus acesta în cadrul unei conferințe de presă.

Explicația lui Gică Hagi pentru care Nicolas Popescu a plecat de la Farul Constanța

Într-un interviu acordat la finalul lui 2022, Gică Hagi (57 ani) a precizat că nepotul său a fost trimis la FC Voluntari pentru a acumula mai multe minute.

"V-a explicat Gică foarte bine. 'Nico' dorea să joace, dorea spațiu, să fie și mai aproape de familie. Când vorbește Popescu, ce pot să mai spun eu…

Vorbim de un părinte care a jucat fotbal la nivel foarte mare și știe primul ce vrea pentru băiatul său. Eu îmi doresc foarte mult ca 'Nico' să joace, pentru că are nevoie să joace. Probabil că la Voluntari i s-au garantat mai multe minute ca la noi. Dar și la noi a jucat… La alți părinți poate mai merge să le dau un sfat, dar la Gică nu-mi permit", a declarat Gică Hagi pentru Fanatik.