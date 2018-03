Faza halucinanta in Liga a II-a, la Calarasi - Afumati! Un fotbalist a decis sa traga de timp in minutul 90, cand echipa sa ERA CONDUSA

Dunarea Calarasi, echipa lui Dan Alexa, s-a impus cu 2-1 in meciul cu CS Afumati, disputat pe teren propriu.

Cea mai controversata faza a partidei a avut loc in minutul 89, atunci cand fundasul Constantin Robicek, de la Afumati, s-a hotarat sa traga de timp. Echipa sa era condusa cu 2-1 de Calarasi!

Robicek a intarziat circa un minut reluarea jocului, la o faza la care trebuia sa execute un aut! Arbitrul Marius Badea i-a acordat cartonasul galben.

Colegii lui Robicek erau in atac si cautau golul egalizator, insa nu au mai apucat sa revina, iar arbitrul a fluierat finalul.

This is the most brilliant video of the year. Time wasting at the next level. When your team is DOWN and desperately needs a goal to equalise, you do this. Just look what this player from Afumati does. Absolutely brilliant. He only stops after he is booked. Video source:Digisport pic.twitter.com/aGo41dQRyH