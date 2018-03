Romania a ramas fara selectioner la rugby! Lynn Howells si-a anuntat plecarea dupa 5 ani petrecuti pe banca tehnica: "Nu e usor"

Stafful nationalei de rugby si-a anuntat demisia. Lynn Howells a parasit postul de selectioner dupa 5 ani.

Lynn Howells, Rob Moffat si Massimo Cuttitta si-au anuntat demisia de la echipa nationala de rugby a Romaniei, dupa victoria 62-12 contra Belgiei, din preliminariile pentru Cupa Mondiala din 2019!

In varsta de 67 de ani, tehnicianul galez a transmis si un mesaj.

"Nu a fost o decizie usoara. Ultimii cinci ani au fost foarte frumosi, au fost ani in care am trait o frumoasa aventura sportiva alaturi de un colectiv frumos. Mi-a facut placere sa lucrez si sa coordonez un colectiv care si-a dorit intotdeauna victoria si care a fost de fiecare data dedicat obiectivului propus. Doresc mult succes echipei, o crestere in continuare a jocului si evolutii cat mai bune", a spus el.

Lynn Howells a condus nationala Romaniei la Campionatul Mondial din 2015, desfasurat in Anglia. Atunci, Romania a obtinut un succes impotriva Canadei, scor 17-15, meci considerat cea mai mare revenire din istoria competitiei.

Sub conducerea lui Lyn Howells, Romania a castigat 48 din cele 70 de meciuri disputate.