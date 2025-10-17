Clubul Dinamo a anunțat că s-au vândut deja 30.000 de bilete, iar în tribune se mai găsesc locuri disponibile doar la inelul 3. Miza partidei este una uriașă, o victorie putând să o instaleze pe Dinamo în fruntea clasamentului Superligii.



Înaintea confruntării, Rapid București ocupă locul 2, cu 25 de puncte, în timp ce Dinamo se află pe poziția a 4-a, cu 23 de puncte.



Un deceniu de așteptare pentru o victorie



Presiunea este pe umerii "câinilor", care nu și-au mai învins rivalii de un deceniu. Ultimul succes al lui Dinamo în fața Rapidului a fost înregistrat în 2015, de atunci disputându-se nouă meciuri consecutive fără victorie pentru alb-roșii. Cu toate acestea, fostul căpitan Giani Kiriță simte entuziasmul din tabăra dinamovistă. "Să o vedem pe Dinamo luptându-se la primul loc este un sentiment frumos, un sentiment care îți dă speranțe, un sentiment care te face să vii la stadion", a spus Kiriță.



Partida este urmărită cu sufletul la gură și de contracandidatele la titlu. Antrenorul FCSB, Elias Charalambous, a recunoscut ce rezultat și-ar dori în derby. "Dacă pot să aleg un rezultat, X-ul este ok, să ia fiecare un singur punct", a transmis tehnicianul.



În vestiarul dinamovist, jucătorii sunt conștienți de încărcătura meciului. Fundașul Denis Ciobotariu a subliniat că miza anulează calculele hârtiei. "În derby-uri e greu să dai o favorită, există această diferență în care se egalizează forțele și e mai mult o luptă mentală", a punctat Ciobotariu.

