Bogdan Andone, dezamăgit de prestația echipei sale: „Nu știu ce s-a întâmplat” + Ce a spus despre meciul cu Dinamo

Farul a remizat în fața lui FC Argeș, într-un meci jucat pe teren propriu, din etapa a 13-a din Superliga.

FC ArgesfarulSuperligaBogdan Andone
FC Argeș a făcut o primă repriză solidă și a avut mai multe ocazii de a deschide scorul, dar s-a intrat la egalitate la pauză.

În finalul primei reprize, centralul meciului a dictat o lovitură de la 11 metri pentru piteșteni, dar și-a schimbat decizia după ce a revăzut faza la monitorul VAR.

A doua parte a fost dominată de Farul, care putea să ia toate cele trei puncte, dar Ramalho a avut o ratare incredibilă și partida s-a încheiat 0-0.

Bogdan Andone, dezamăgit de ritmul meciului

Bogdan Andone a vorbit despre prestația sub așteptări a celor două formații și a recunoscut că rezultatul de egalitate este echitabil.

Antrenorul lui FC Argeș a spus că duelul cu Dinamo din etapa viitoare este important prin prisma pozițiilor celor două echipe din campionat.

„Au fost două reprize diferite. În prima repriză am controlat noi jocul. Am și avut o ocazie foarte mare. În repriza a doua a controlat Farul jocul, dar tot noi am avut cele mai mari ocazii de gol. 

Până la urmă a fost un rezultat echitabil, ținând cont de cum s-a desfășurat jocul. Mă așteptam la un meci mai spectaculos.

Nu știu ce s-a întâmplat. Poate această pauză ne-a scos din ritm și pe noi, dar și pe ei. Mi s-a părut că am fost în lipsă de ritm și de intensitate, cu toate că au fost multe dueluri și a fost un meci destul de intens.

Au lipsit fazele de poartă și golurile. Până la urmă e un joc de unde trebuie să luăm doar partea bună, că am obținut un punct.

(n.r. Ați apucat să vă edificați în privința fazei din finalul primei reprize?) N-am apucat să văd faza. Am prins doar discuțiile băieților. Nu vreau să comentez. Se întâmplă. Bineînțeles, dacă ar fi fost penalty și am fi marcat, cu siguranță altul ar fi fost jocul în repriza a doua.

(n.r. Poate prinde Argeșul play-off-ul? Are această capacitate?) E o întrebare bună. Și eu sunt curios să aflu acest răspuns. Eu zic că trebuie să facem tot ce ține și tot ce depinde de noi, să luăm fiecare meci în parte și să scoatem maximum posibil.

Vrem să încercăm să ne luptăm până în ultima etapă din sezonul regulat pentru un loc de play-off. Că va fi și vom reuși, va fi extraordinar! Că vom termina pe locul 7, 8, sau 9, e la fel de bine.

E foarte important să avem tăria de caracter, puterea și mentalul să menținem acest ritm și aceste rezultate pozitive. Vreau să ne bucurăm de fiecare joc în parte”, a spus Bogdan Andone.

În urma acestui rezultat, Farul se află pe locul nouă în Superliga cu 16 puncte, în timp ce FC Argeș se situează pe poziția a cincea cu 23 de puncte.

