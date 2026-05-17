Universitatea Craiova primește vizita lui ”U” Cluj pe ”Ion Oblemenco”, în etapa #9 din play-off-ul Superligii României. Meciul va putea fi urmărit și LIVE TEXT pe Sport.ro și Facebook Sport.ro.

În cazul în care va câștiga partida, echipa pregătită de Filipe Coelho va câștiga și titlu, ajungând, în acest sens, la patru lungimi de ardeleni cu o etapă înainte de final.

Mircea Rednic: ”Ea merită să câștige campionatul”

Mircea Rednic, fost campion cu Rapid și Dinamo ca antrenor, a evidențiat că Universitatea Craiova, în cazul în care se va impune la finalul play-off-ului, va merita să câștige titlul.

Rednic a explicat că Filipe Coelho antrenează o echipă solidă, care știe întotdeauna ce are de făcut în meciurile directe

”Dacă va lua titlul, Craiova chiar a meritat. Este o echipă solidă, care dă impresia că știe tot ce are de făcut. Îmi place, are un lot bun, omogen, rezerve bune. În finală a fost normal ce s-a jucat, în campionat va fi alt meci, o să vedeți.

Campionatul este cel mai important trofeu, Cupa a luat-o și Hunedoara acum doi ani. Titlul este miza, dar atenție la U Cluj. Nu a prins o zi bună, dar, dacă se va întâmpla asta, are jucători care pot face diferența.

Aici nu mai este loc de calculat, aici trebuie să îți impui jocul. Dacă stai la ciupeală, nu vei obține nimic. Nu mai sunt prelungiri, nu mai sunt penalty-uri.

Niciuna nu a jucat cu toți titularii, au riscat foarte puțin, de aceea s-a ajuns la acest rezultat. Eu am încredere în antrenorul de la Craiova, Filipe Coelho, mi se pare că dă liniște echipei”, a spus Rednic, potrivit sptfm.ro.

