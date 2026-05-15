Andrei Nicolescu s-a întâlnit cu ultrașii lui Dinamo: ”Prunea, Kiriţă și domnul Dinu s-au poziționat împotriva mea!”

Fanii ”Câinilor Roșii” nu au intrat pe stadion la meciul cu FC Argeș și au scandat împotriva lui Andrei Nicolescu, cel considerat a fi responsabil pentru modificarea siglei.

Andrei Nicolescu, președintele Consiliului de Administrație al lui Dinamo, a mărturisit că a avut o discuție cu ultrașii dinamoviști în legătură cu noua siglă a clubului din ”Ștefan cel Mare”. Conducătorul ”Câinilor” nu se opune unei modificări și a transmis că, deși nu a fost deranjat de scandările suporterilor la adresa sa, acestea au venit într-un moment nepotrivit.

Nicolescu este de părere că o parte dintre suporteri este influențată de opiniile unor foști jucători de la Dinamo precum Florin Prunea, Giani Kiriță sau chiar Cornel Dinu.

”A fost o discuţie şi cumva clubul nu are probleme dacă putem să găsim o variantă mai bună, interesul nostru e ca clubul să fie cel care primează în orice situaţie!

(n.r. ţi s-a părut corectă reacţia suporterilor?) Nu sunt problemele ăstea, dar mi se pare că sunt făcute în momente când nu trebuie să fie, un alt exemplu e când m-au înjurat pe stadion în legătură cu o fază cu nişte bilete şi am avut o pe aia mică a mea la meci şi i-am văzut lacrimile din ochi...

Acum, m-a surprins pentru că era ziua mea, cumva trebuia să ţină cont de asta şi măcar de ziua mea să nu facă asta, dar, în rest, e manifestarea lor, sunt suporteri, le-am zis.

Există nişte persoane emblematice pentru Dinamo, nişte foşti jucători care din momentul în care am venit aici s-au poziţionat împotriva mea şi, atunci, orice s-ar întâmpla la Dinamo, eu sunt de vină. Prunea, Kiriţă, domnul Dinu şi ei sunt vector de imagine şi când ei au zis că Nicolescu a vrut să facă sigla, s-a escaladat mai rău.

(...) Reprezentatul PCH a zis că nu îl interesează la momentul respectiv când a fost chemat să se implice. i-am zis că e important, poate că trebuie să comunicam în perioada asta mai mult să le spunem că se pregăteşte asta”, a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport.