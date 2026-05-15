Andrei Nicolescu s-a întâlnit cu ultrașii lui Dinamo: ”Prunea, Kiriţă și domnul Dinu s-au poziționat împotriva mea!”

Andrei Nicolescu s-a întâlnit cu ultrașii lui Dinamo: ”Prunea, Kiriţă și domnul Dinu s-au poziționat împotriva mea!” Superliga
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Noua siglă a lui Dinamo a provocat nemulțumiri în rândul suporterilor, care au protestat. 

TAGS:
Dinamoandrei nicolescusuporteriFlorin Prunea
Din articol

Fanii ”Câinilor Roșii” nu au intrat pe stadion la meciul cu FC Argeș și au scandat împotriva lui Andrei Nicolescu, cel considerat a fi responsabil pentru modificarea siglei. 

Andrei Nicolescu: ”Prunea, Kiriţă și domnul Dinu s-au poziționat împotriva mea! Orice s-ar întâmpla, eu sunt de vină!”

  • Dinamo 1
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Andrei Nicolescu, președintele Consiliului de Administrație al lui Dinamo, a mărturisit că a avut o discuție cu ultrașii dinamoviști în legătură cu noua siglă a clubului din ”Ștefan cel Mare”. Conducătorul ”Câinilor” nu se opune unei modificări și a transmis că, deși nu a fost deranjat de scandările suporterilor la adresa sa, acestea au venit într-un moment nepotrivit. 

Nicolescu este de părere că o parte dintre suporteri este influențată de opiniile unor foști jucători de la Dinamo precum Florin Prunea, Giani Kiriță sau chiar Cornel Dinu. 

A fost o discuţie şi cumva clubul nu are probleme dacă putem să găsim o variantă mai bună, interesul nostru e ca clubul să fie cel care primează în orice situaţie!

(n.r. ţi s-a părut corectă reacţia suporterilor?) Nu sunt problemele ăstea, dar mi se pare că sunt făcute în momente când nu trebuie să fie, un alt exemplu e când m-au înjurat pe stadion în legătură cu o fază cu nişte bilete şi am avut o pe aia mică a mea la meci şi i-am văzut lacrimile din ochi...

Acum, m-a surprins pentru că era ziua mea, cumva trebuia să ţină cont de asta şi măcar de ziua mea să nu facă asta, dar, în rest, e manifestarea lor, sunt suporteri, le-am zis. 

Există nişte persoane emblematice pentru Dinamo, nişte foşti jucători care din momentul în care am venit aici s-au poziţionat împotriva mea şi, atunci, orice s-ar întâmpla la Dinamo, eu sunt de vină. Prunea, Kiriţă, domnul Dinu şi ei sunt vector de imagine şi când ei au zis că Nicolescu a vrut să facă sigla, s-a escaladat mai rău. 

(...) Reprezentatul PCH a zis că nu îl interesează la momentul respectiv când a fost chemat să se implice. i-am zis că e important, poate că trebuie să comunicam în perioada asta mai mult să le spunem că se pregăteşte asta”, a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Barbara Palvin așteaptă primul ei copil. Rochia cu care a făcut senzație la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO
Barbara Palvin așteaptă primul ei copil. Rochia cu care a făcut senzație la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO
ULTIMELE STIRI
Aston Villa - Liverpool 1-0, în direct pe VOYO acum! Gazdele deschid scorul
Aston Villa - Liverpool 1-0, în direct pe VOYO acum! Gazdele deschid scorul
Cum arată play-off-ul Superligii după FC Argeș - Rapid. Verdict în lupta pentru cupele europene
Cum arată play-off-ul Superligii după FC Argeș - Rapid. Verdict în lupta pentru cupele europene
FC Argeș - Rapid 2-2 | Piteștenii au revenit de la 0-2 și au ratat penalty la ultima fază
FC Argeș - Rapid 2-2 | Piteștenii au revenit de la 0-2 și au ratat penalty la ultima fază
Pierdere grea înainte de Cupa Mondială! Absența starului a fost confirmată: „Sunt dezamăgit!”
Pierdere grea înainte de Cupa Mondială! Absența starului a fost confirmată: „Sunt dezamăgit!”
Fosta soție a lui Achraf Hakimi recunoaște că ar vrea o aventură cu Florentino Perez: ”Fac orice este nevoie!”
Fosta soție a lui Achraf Hakimi recunoaște că ar vrea o aventură cu Florentino Perez: ”Fac orice este nevoie!”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Cutremurător: primele imagini cu Reghecampf în Sudan! Cum arată stadionul, de noaptea minții!

Cutremurător: primele imagini cu Reghecampf în Sudan! Cum arată stadionul, de noaptea minții!

Cinci variante de antrenor pentru FCSB. Una deja e pe placul patronului: ”Pe el l-aș lua”

Cinci variante de antrenor pentru FCSB. Una deja e pe placul patronului: ”Pe el l-aș lua”

Din nou pe bancă! Era în revenire de formă la FCSB, dar pierde primul „11” pentru meciurile de baraj

Din nou pe bancă! Era în revenire de formă la FCSB, dar pierde primul „11” pentru meciurile de baraj

Becali exclude din start numirea antrenorului la FCSB: ”Aveam contractul semnat, dar mi-am dat seama că suporterii nu-l vor!”

Becali exclude din start numirea antrenorului la FCSB: ”Aveam contractul semnat, dar mi-am dat seama că suporterii nu-l vor!”

Un nume greu din istoria FCSB se opune numirii antrenorului dorit de Becali: „Nu are ce căuta acolo!”

Un nume greu din istoria FCSB se opune numirii antrenorului dorit de Becali: „Nu are ce căuta acolo!”

Cele două obiective rămase pentru Cristi Chivu înainte de a semna prelungirea contractului cu Inter! Dezvăluirea italienilor

Cele două obiective rămase pentru Cristi Chivu înainte de a semna prelungirea contractului cu Inter! Dezvăluirea italienilor



Recomandarile redactiei
Cum arată play-off-ul Superligii după FC Argeș - Rapid. Verdict în lupta pentru cupele europene
Cum arată play-off-ul Superligii după FC Argeș - Rapid. Verdict în lupta pentru cupele europene
FC Argeș - Rapid 2-2 | Piteștenii au revenit de la 0-2 și au ratat penalty la ultima fază
FC Argeș - Rapid 2-2 | Piteștenii au revenit de la 0-2 și au ratat penalty la ultima fază
Fosta soție a lui Achraf Hakimi recunoaște că ar vrea o aventură cu Florentino Perez: ”Fac orice este nevoie!”
Fosta soție a lui Achraf Hakimi recunoaște că ar vrea o aventură cu Florentino Perez: ”Fac orice este nevoie!”
Gigi Becali a dezvăluit cea mai mare suferință a vieții sale: „Aș muri pe loc ca să pot s-o văd”
Gigi Becali a dezvăluit cea mai mare suferință a vieții sale: „Aș muri pe loc ca să pot s-o văd”
Aston Villa - Liverpool 1-0, în direct pe VOYO acum! Gazdele deschid scorul
Aston Villa - Liverpool 1-0, în direct pe VOYO acum! Gazdele deschid scorul
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Nicolescu îi atacă pe rapidiști după declarațiile de la finalul meciului cu Dinamo! Giuleștenii, acuzați de lipsă de fairplay
Nicolescu îi atacă pe rapidiști după declarațiile de la finalul meciului cu Dinamo! Giuleștenii, acuzați de lipsă de fairplay
Mesajul conducerii de la Dinamo pentru Cătălin Cîrjan: ”Trebuie să facă asta”
Mesajul conducerii de la Dinamo pentru Cătălin Cîrjan: ”Trebuie să facă asta”
Fanii lui Rapid au dezlănțuit iadul după egalul cu Gloria Buzău! Ce s-a petrecut la finalul meciului
Fanii lui Rapid au dezlănțuit iadul după egalul cu Gloria Buzău! Ce s-a petrecut la finalul meciului
Kylian Mbappe dă Madridul peste cap! Se anunță SOLD OUT pentru debutul francezului
Kylian Mbappe dă Madridul peste cap! Se anunță SOLD OUT pentru debutul francezului
CITESTE SI
Barbara Palvin așteaptă primul ei copil. Rochia cu care a făcut senzație la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

stirileprotv Barbara Palvin așteaptă primul ei copil. Rochia cu care a făcut senzație la Festivalul de Film de la Cannes | GALERIE FOTO

Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

protv Artist celebru, surprins la Paris alături de cele trei iubite: „Cei mai mulți pot doar să viseze la un astfel de tip de iubire"

Surse: Un nou caz de hantavirus în România. Nu ar fi o variantă transmisibilă de la om la om

stirileprotv Surse: Un nou caz de hantavirus în România. Nu ar fi o variantă transmisibilă de la om la om

Eurovision 2026. Cotele României au crescut după semifinală. Pe ce loc se află Alexandra Căpitănescu înaintea finalei

stirileprotv Eurovision 2026. Cotele României au crescut după semifinală. Pe ce loc se află Alexandra Căpitănescu înaintea finalei

VIDEO VOYO.RO
UFC
(EN) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!