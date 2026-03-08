Rapid întâlnește Universitatea Craiova în ultima etapă a sezonului regulat. Înaintea fluierului de start de la ora 20:00, Costin Lazăr (44 de ani) a analizat situația echipei antrenate de Costel Gâlcă și parcursul din actuala stagiune. Fostul fotbalist a subliniat că erorile din linia defensivă i-au ținut pe alb-vișinii departe de prima treaptă a podiumului.

În prezent, oltenii au un avans de patru puncte față de formația bucureșteană, iar meciul direct de pe Giulești poate strânge și mai mult clasamentul în partea superioară.

„Meciul cu Craiova este unul important, pentru că este o echipă foarte bună și va fi un meci spectaculos, dar diferența o vor face cei care vor greși mai puțin. Fotbalul este un sport imprevizibil. Rapid, dacă intră în play-off, tot va fi aproape de primul loc, pentru că se înjumătățesc punctele și atunci nu va fi un mare avantaj. În play-off lucrurile sunt diferite. La Craiova nu știu un punct slab. Ei au avut un joc solid, nu degeaba sunt acolo pe primul loc. Este una dintre cele mai bune echipe ale campionatului, dar și Rapid a avut un sezon foarte bun, chiar dacă jucătorii au lăsat turația mai mică spre final. Rapid are un punct slab și acela este apărarea. Au fost câteva greșeli stupide acolo, dar în rest este o echipă disciplinată. Cu Costel Gâlcă se vede că este o echipă care știe ce vrea, dar acele greșeli din apărare au făcut ca Rapid să nu fie pe primul loc”, a spus Costin Lazăr, potrivit GSP.

Olimpiu Moruțan, principala speranță

Fostul mijlocaș a evaluat și campania de achiziții a clubului. Dintre toți jucătorii sosiți recent, un singur fotbalist i-a atras cu adevărat atenția.

„Dintre noii veniți îmi place Moruțan. Este un jucător de la care se așteaptă mai mult și sunt sigur că va ajuta Rapidul, dar cam atât. Nu sunt foarte impresionat de ceea ce a venit la Rapid. Paraschiv este un fotbalist interesant și poate să crească, atât. Moruțan este fotbalist de națională. Eu cred că el are capacitatea să facă diferența și să ajute Rapidul în lupta pentru titlu”, a mai spus Costin Lazăr.