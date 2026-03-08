Noul crossover break din segmentul C, cunoscut anterior sub denumirile de C-Neo sau Spacer, va fi primul dintre cele două modele pe care marca de la Mioveni le lansează în acest an. Gândit să concureze pe piață cu mașini precum Toyota Corolla Touring Sports și Skoda Octavia, Striker va păstra caracteristicile modelului Bigster, având un ampatament de 2,70 metri și o lungime de aproximativ 4,60 metri.

La capitolul tehnic, opțiunile includ un motor cu trei cilindri 1.2 TCe de 140 CP (microhibrid de 48 V, tracțiune față și compatibil GPL), precum și o variantă cu patru cilindri 1.8 full hybrid, capabilă să dezvolte 155 CP. Producătorul a transmis că numele ales inspiră robustețe, mașina fiind prezentată drept partenerul perfect de călătorie.

Ce au observat americanii la exteriorul și interiorul noului Striker

Jurnaliștii de peste Ocean au studiat primele imagini neoficiale și au atras atenția asupra unei alegeri de design pentru blocurile optice din spate, făcând o legătură directă cu principalul competitor de pe piață.

„Teaserul ne oferă o privire asupra stopurilor LED cu design unghiular, care amintesc destul de mult de conceptul Skoda Vision O. Probabil nu este o coincidență. Skoda Octavia Combi este așteptată pe scară largă să fie unul dintre principalii rivali ai modelului Striker”, au notat cei de la carscoops.com.

În aceeași analiză, sursa citată a detaliat elementele care mențin noua mașină în zona de buget, dar și planurile pentru facilitățile de producție.

„Pe hayon se poate observa inscripția clară Striker, Dacia menținându-și abordarea orientată spre buget prin utilizarea de autocolante în locul unei embleme tradiționale. Caroseria prezintă elemente decorative negre generoase, cu un finisaj modern, care contrastează cu vopseaua albastru deschis. O privire rapidă asupra părții frontale relevă, de asemenea, o grilă închisă, cu inscripția proeminentă Dacia. La interior, cabina pare să utilizeze materiale reciclate, care ar trebui să fie ieftine, durabile și ușor de curățat. Având în vedere profilul cumpărătorului tipic de break, este de așteptat ca practicitatea să fie o prioritate, cu un portbagaj mare și numeroase accesorii Dacia YouClip. De asemenea, este rezonabil să presupunem că Striker va fi compatibil cu accesoriile de camping deja oferite pentru Jogger, Duster și Bigster. Potrivit unor informații recente (n.r. am înlocuit „Conform” din textul original pentru a respecta regula de redactare), producția modelului Striker va avea loc în Turcia, permițând fabricii Dacia din România să se concentreze pe SUV-urile cu care acesta împarte platforma tehnică”, a mai scris sursa citată.