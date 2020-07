"Ar fi incantat sa joace acolo!" Dennis Man nu duce lipsa de OFERTE si asteapta TRANSFERUL: "Sunt interesate mai multe cluburi!" In ce campionat ar putea ajunge atacantul

Transferul lui Dennis Man la Norwich a picat, dar atacantul FCSB-ului nu duce lipsa de oferte.

Fotbalistul de 21 de ani al ros-albastrilor este dorit de mai multe echipe din Anglia si Italia. Anamaria Prodan a oferit un interviu in presa din Italia si a recunoscut ca atacantul si-ar dori sa evolueze in Serie A, insa in acest moment nu este nicio oferta concreta de acolo.

"Dennis este cel mai bun jucator din Romania si isi poate spune cuvantul in orice campionat puternic. Multe cluburi sunt interesate de el, insa doar echipa care va oferi bani multi il poate lua pe Man. Este un jucator incredibil, respira fotbal in fiecare moment al vietii. Nimic nu il poate impiedica sa-si atinga obiectivele! Intr-un campionat de top din Europa, Man poate sa devina un jucator mult mai bun, iar clubul care il va lua poate sa faca o afacere excelenta. Cagliari? Dennis ar fi incantat sa joace in Serie A, dar pentru moment nu exista nimic concret", a declarat Anamaria Prodan pentru ilovecalcio24.

La Cagliari antreneaza Walter Zenga, care a preluat echipa in aceasta primavara. Fostul antrenor din Liga 1 are sanse mari sa antreneze in Serie A si din sezonul viitor, Cagliari fiind pe locul 11 in clasament.

15 milioane de euro este pretul pe care Gigi Becali il solicita in schimbul lui Dennis Man.