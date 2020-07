Pleaca Dan Petrescu de la CFR? Ce spune despre transferul lui Dennis Man: "Ar fi cazul!"

Antrenorul campioanei a comentat posibila sa demitere, dar si transferul lui Man in Premier League.

Agitatia de la CFR a dat nastere unor discutii legate de plecarea lui Dan Petrescu, care ar putea fi demis de conducerea campioanei. Oficialii din Gruia au dezmintit aceasta varianta si sustin ca nu se pune problema unei schimbari de antrenor. Bursucul nu ar fi, insa, surprins daca ar fi concediat.

"Trebuie sa fiu pregatit de orice. Este sfatul pe care il dau si antrenorilor mai tineri. Sa nu creada ca sunt batuti in cuie la un club. Tot ce am facut la CFR e in favoarea mea, rezultatele sunt in favoarea mea, dar prima infrangere acasa in trei ani a produs deja speculatii cum ca as fi dat afara. Sunt pasionat si dedicat clubului, dar conducerea decide daca o sa continui. Am contract pe inca doi ani si sper sa imi duc mandatul la bun sfarsit, insa asta depinde doar de conducere", a spus Dan Petrescu intr-o conferinta de presa sustinuta inaintea partidei cu Gaz Metan Medias.

Antrenorul CFR-ului a comentat si situatia lui Dennis Man, pentru care Gigi Becali negociaza transferul de la FCSB la Norwich City. Becali cere nu mai putin de 15 milioane de euro in schimbul fotbalistului!

"Ar fi cazul sa mai joace si un roman in Premier League pentru ca nu avem niciun om acolo, in cel mai puternic campionat din lume. Sper sa ajunga Man acolo, pentru ca avem mare nevoie de jucatori romani in strainatate", a adaugat Petrescu.