O noua OFERTA din Premier League pentru Dennis Man! Gigi Becali, DEZVALUIRE de ULTIMA ORA: "De italieni nu stiu, dar stiu despre inca o echipa din Anglia!"

Patronul FCSB-ului nu si-a pierdut inca sperantele in ceea ce priveste transferul lui Dennis Man, iar viitoarea destinatie a atacantului ar putea fi tot Anglia.

Gigi Becali nu a ajuns la o intelegere cu Norwich, care a oferit 7 milioane de euro pentru Dennis Man, insa patronul FCSB-ului nu duce lipsa de oferte.

Gigi Becali a anuntat in aceasta dimineata la Ora Exacta in Sport ca inca o echipa din Premier League e gata sa puna banii pe masa pentru Man. Presa din Italia a scris de mai multe cluburi din Serie A care si-l doresc pe fotbalistul FCSB-ului, insa Gigi Becali spune ca nu a primit nicio oferta concreta din Italia:

"Eu stiu despre inca o echipa din Anglia, din Premier League. De italieni stiu ca s-a scris prin Italia ceva, dar nu am nicio oferta. Nu am fost eu intrebat direct.

Eu cer ceva ce nu este la ora asta. Eu cred in viitorul lui Man. Si atunci, eu cer o suma pe care eu cred ca o va avea. El are acum 21 de ani. Ei mi-au zis ca la ora asta face 7 milioane. Le-am spus ca sunt constient de asta, dar stiu ce valoare va avea peste 2 ani si il vand cu 50 de milioane. Si ei au spus ca da, sunt constienti de calitatile pe care le are. Eu stiu sa speculez. Imi joaca si mie, castig si cu el si iau si mai multi bani. Vad ca are si mai multe oferte.

Eu i-am zis lui Coman, daca tu joci cum joci cu Dinamo, eu iti garantez ca peste un an se vor bate echipele mari europene pe tine, chiar Real Madrid si Barcelona. Daca joaca asa o sa dea cate 1-2 goluri pe meci", a spus Gigi Becali in direct la PRO X.

15 milioane de euro este pretul pe care Gigi Becali il solicita in schimbul lui Dennis Man.