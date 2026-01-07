Premier League | Manchester City - Brighton (21:30, VOYO). Echipe probabile + de ce e City mare favorită la victorie. Analiza și pariul lui Dan Chilom

Meciurile din Premier League sunt transmise de VOYO.

de Dan Chilom

“Cetățenii” vin după două egaluri în campionat, pe propriul teren, impotriva lui Chelsea, în ultima etapă, scor 1-1 , și 0-0 cu “pisicile negre” în deplasare, la Sunderland. Trupa lui Guardiola se află pe poziția secundă, la 6 puncte în spatele lui Arsenal, echipă cu care se bate pentru titlul de campioană în Premier League. 

Oaspeții de azi, Brighton, au luat 4 puncte din ultimele două partide, victorie pe propriul teren cu Burnley, și egal la Londra cu West Ham. “Pescărușii” nu au scos niciun punct cu echipele clasate pe primele 4 poziții în acest sezon. 

Manchester City - Brighton | Echipe probabile

Manchester City (sistem 4-3-2-1): Donnarumma – Nunes, Aké, Khusanov, O’Reilly – Bernardo Silva, Rodri, Reijnders – Cherki, Foden – Haaland

Brighton (sistem- 4-2-3-1): Verbruggen – Veltman, Van Hecke, Dunk, Kadioglu – Ayari, Diego Gomez – Gruda, Rutter, Mitoma – Kostoulas

1.40 are City la victorie 

Egalul este cotat cu 5.10

Brighton are 7.30 pentru un eventual succes 

Manchester City - Brighton, LIVE pe VOYO

În ultimele 10 partide directe, City o conduce pe Brighton cu 5-3, dar în ultimele 3 jocuri, “cetățenii” au luat un singur punct, pierzând de două ori! Fabian Hurzeler, antrenorul lui Brighton, se poate lăuda cu faptul că îl conduce pe Guardiola cu 2-1 la meciurile directe. 

Thomas Bramall va conduce partida, arbitrul care acordă în medie 3,24 cartonașe galbene pe meci, și 0,13 roșii. 

Sugestia Sport.ro: City marchează minim 2 goluri

