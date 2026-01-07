Șumudică a spus ce transferuri vrea să facă la Al Okhdood și a dezvăluit cum a fost convins să semneze

Instalat la Al Okhdood la începutul acestei săptămâni, Marius Șumudică a aterizat luni seară în Arabia Saudită, iar marți a susținut prima conferință de presă. Antrenorul român a semnat un contract valabil până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire în cazul în care salvează echipa de la retrogradare.

Șumudică cere 3 transferuri la Al Okhdood: "Niciodată în cariera mea nu am retrogradat"

Șumudică a anunțat că își dorește cel puțin trei jucători în această iarnă, inclusiv o extremă stânga. La Al Okhdood ar putea ajunge Octavian Popescu, sub formă de împrumut de la FCSB, după ce Gigi Becali s-a arătat dispus să cedeze temporar jucătorul pentru 150.000 de euro.



"Avem nevoie de o extremă stânga, de un mijlocaș și de un atacant. Vom lucra alături de conducere pentru a aduce jucători capabili să contribuie la această echipă", a spus Șumudică, potrivit Asharq Al-Awsat.



Fostul tehnician de la Rapid a explicat ulterior de ce a ales să preia o echipă care a strâns doar 5 puncte în 12 etape și e penultima în Arabia Saudită.



"Misiunea mea și a celor din staff este de a salva echipa de la retrogradare. Am 22 de ani de experiență în antrenorat și niciodată nu am retrogradat. Acest lucru îmi oferă încredere că voi putea depăși și acest moment.



Mulți oameni s-au întrebat de ce am acceptat această misiune. Răspunsul meu este clar: vreau să lupt pentru menținerea acestei echipe. Aici am parte de multă susținere din partea celor din conducere", a mai spus Șumudică.

