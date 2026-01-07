Șumudică a spus ce transferuri vrea să facă la Al Okhdood și a dezvăluit cum a fost convins să semneze

Fotbal extern
Marius Șumudică va debuta în această săptămână pe banca lui Al Okhdood, penultima clasată din Arabia Saudită.

Marius SumudicaAl OkhdoodArabia Saudita
Instalat la Al Okhdood la începutul acestei săptămâni, Marius Șumudică a aterizat luni seară în Arabia Saudită, iar marți a susținut prima conferință de presă. Antrenorul român a semnat un contract valabil până la finalul sezonului, cu opțiune de prelungire în cazul în care salvează echipa de la retrogradare.

Șumudică cere 3 transferuri la Al Okhdood: "Niciodată în cariera mea nu am retrogradat"

Șumudică a anunțat că își dorește cel puțin trei jucători în această iarnă, inclusiv o extremă stânga. La Al Okhdood ar putea ajunge Octavian Popescu, sub formă de împrumut de la FCSB, după ce Gigi Becali s-a arătat dispus să cedeze temporar jucătorul pentru 150.000 de euro.

"Avem nevoie de o extremă stânga, de un mijlocaș și de un atacant. Vom lucra alături de conducere pentru a aduce jucători capabili să contribuie la această echipă", a spus Șumudică, potrivit Asharq Al-Awsat.

Fostul tehnician de la Rapid a explicat ulterior de ce a ales să preia o echipă care a strâns doar 5 puncte în 12 etape și e penultima în Arabia Saudită.

"Misiunea mea și a celor din staff este de a salva echipa de la retrogradare. Am 22 de ani de experiență în antrenorat și niciodată nu am retrogradat. Acest lucru îmi oferă încredere că voi putea depăși și acest moment.

Mulți oameni s-au întrebat de ce am acceptat această misiune. Răspunsul meu este clar: vreau să lupt pentru menținerea acestei echipe. Aici am parte de multă susținere din partea celor din conducere", a mai spus Șumudică.

Șumudică înfruntă Al Ahli la debut

Sâmbătă, 10 ianuarie, Șumudică va debuta pe banca lui Al Okhdood și va avea o misiune foarte complicată, urmând să primească vizita lui Al Ahli, una dintre forțele fotbalului saudit, care are în componență fotbaliști precum Merih Demiral, Ivan Toney sau Galeno.

Al Okhdood se află într-o situație critică. În primele 12 etape a acumulat doar 5 puncte și se află pe loc retrogradabil, 17, penultimul. Distanța față de ultima poziție care asigură salvarea este acum de 3 puncte.

Șumudică îl înlocuiește la formația saudită pe Paulo Sérgio (57 de ani), un antrenor portughez care preluase Al Okhdood în februarie și care a fost demis din cauza rezultatelor modeste.

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri
Fabulos! Caloriile de care are nevoie zilnic campionul european Rareș Toader. Alimentul preferat
Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
Cu cine va juca Dinamo pentru un loc în sferturile de finală CEV Cup!
Criză la Manchester City! Guardiola, întrebat direct dacă îl cheamă de urgență pe jucătorul lui Chivu
Cesc Fabregas, categoric: "Chivu să vorbească! Ajunge, mie nu îmi place"

A reziliat cu CFR Cluj și a semnat imediat cu noua echipă: "20.000 de euro pe lună"

Mercato iarnă 2026 | Echipele din Liga 1 au început să facă primele transferuri

Fără dubii! Italienii au spus cum trebuie primit Chivu la Parma, după ce a lăsat echipa pentru a prelua Inter

Ion Țiriac pierde șefia în topul miliardarilor! Cine sunt românii care domină clasamentul Forbes și i-au depășit pe frații Pavăl

E gata! Andrei Coubiș semnează în Superligă



Coman, fabulos: reacția comentatorului arab după golul său de PlayStation
Fără dubii! Italienii au spus cum trebuie primit Chivu la Parma, după ce a lăsat echipa pentru a prelua Inter
Fabulos! Caloriile de care are nevoie zilnic campionul european Rareș Toader. Alimentul preferat
Cesc Fabregas, categoric: "Chivu să vorbească! Ajunge, mie nu îmi place"
A reziliat cu CFR Cluj și a semnat imediat cu noua echipă: "20.000 de euro pe lună"
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Val uriaș de entuziasm în Giulești după venirea lui Șumudică. Baza de pregătire, luată cu asalt de fani
Tavi Popescu, alături de Șumudică? Ce a spus antrenorul la prima conferință de la Al Okhdood
Șumudică, culisele ieșirii din șomaj: cum i-a convins pe arabi să-l numească la o echipă „muribundă“
Alt star din fotbal face pasul în Arabia Saudită. Transferul se negociază în aceste zile
E gata! Florin Niță și-a găsit echipă
O tânără româncă angajează cel puțin 30 de muncitori la o fermă de fistic din Spania. Salariul, 12,50 euro pe oră

