Acesta a răbufnit și când a aflat prețul de pornire pe care-l va avea noul model Ferrari, de mai bine de jumătate de milion de euro.

Modelul lansat de Ferrari a fost criticat inclusiv de ministrul de transporturi și infrastructură din Italia, Matteo Salvini, care a postat un mesaj pe pagina sa de X în care nu s-a ferit de cuvinte.

„Electric. Incredibil de scumpă la 550.000 euro. Iar la nivel estetic, vedeţi şi singuri ce-a ieşit. Arată a orice, numai nu a un Ferrari. Şi asta se presupune a fi o inovaţie? Mă întreb ce ar spune marele Enzo acum?”, a transmis acesta.

În plus, la scurt timp după lansarea noului model, acțiunile brandului Ferrari au scăzut cu 8 la sută în 24 de ore, ceea ce înseamnă pierderi de aproape 4,6 miliarde de euro.

Noul model ”Luce” lansat de Ferrari are nu mai puțin de patru motoare electrice, unul pentru fiecare roată, și dispune de 1.035 de cai putere. Acesta atinge 100 de kilometri pe oră în 2,5 secunde și poate ajunge până la 310 kilometri pe oră.