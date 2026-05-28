”Ridicol!” Inter a făcut eventul, dar încasează o sumă de cinci ori mai mică decât o retrogradată din Europa

În primul său sezon complet ca antrenor al unei echipe de seniori, Chivu i-a ajutat pe nerazzurri să facă eventul, Scudetto și Coppa Italia.

Performanța este una remarcabilă, iar Cristi Chivu, care va semna curând prelungirea contractului cu Inter, pregătește deja următorul sezon în care va încerca să își egaleze performanțele obținute în acest sezon.

Italienii au însă și motive să fie dezamăgiți. Chiar dacă a cucerit titlul în Serie A și a câștigat și Coppa Italia, încasările pe care le va avea Inter Milano pentru acest sezon vor fi, conform TNL, de cinci ori mai mici decât o echipă retrogradată din Europa.

Concret, Wolverhampton, echipă care la finalul acestui sezon a retrogradat în Championship, va încasa peste 140 de milioane de euro din drepturile TV și plățile compensatorii după retrogradare, în timp ce lui Inter Milano ar urma să îi intre în conturi doar aproximativ 30 de milioane de euro. Wolverhampton a încheiat pe ultimul loc în campionatul Angliei, cu doar 20 de puncte.

”Puterea financiară a Premier League devine RIDICOLĂ. Faptul că un club retrogradat din Premier League câștigă cu mult mai mult decât campioana Italiei spune TOTUL despre starea actuală a finanțelor din fotbalul european”, a scris TNL.