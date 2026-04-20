Farul Constanța va primi vizita celor de la FCSB în această seară pe stadionul din Ovidiu.

Cele două formații se vor duela nu mai devreme de ora 20:30, LIVE TEXT pe Sport.ro.

Anunțul făcut de FCSB cu trei ore înainte de meciul cu Farul Constanța

Cu aproximativ trei ore și jumătate înainte de meci, oficialii roș-albaștri au anunțat că biletele pentru partida din următoarea etapa au fost puse în vânzare.

FCSB se va duela în runda #6 din play-out-ul Superligii cu Petrolul Ploiești, ocupanta locului #6.

Prețul tichetelor pleacă de la 20 de lei și pot ajunge până la suma de 200 de lei, pentru locurile VIP.

„FCSB a pus în vânzare online, biletele pentru partida cu Petrolul Ploiești, contând pentru etapa a șasea a play-out-ului Superligii, care se va disputa vineri, 24 aprilie, începând cu ora 20:30, pe Arena Națională.

Tichetele sunt disponibile pe platforma de ticketing a clubului.

Prețurile biletelor sunt următoarele:

PELUZA – 20 LEI

TRIBUNA 2 - 30 LEI

VIP 3 - 100 LEI

VIP 2 - 150 LEI

VIP 1 - 200 LEI

Casele de bilete vor fi deschise în ziua meciului, începând cu ora 12:00.

De asemenea, facem următoarele precizări cu privire la accesul copiilor și persoanelor cu dizabilități pe Arena Națională:

1. Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

2. Persoanele cu dizabilități sau însoțitorii acestora vor primi biletele în format electronic, pe baza solicitărilor venite pe [email protected] începând cu data de 20 aprilie, ora 17:00. Eliberarea biletelor se va face pe baza ordinii cronologice a solicitărilor! Pentru a primi biletele, beneficiarii trebuie să trimită copii după C.I. a persoanei cu dizabilități și actul doveditor al dizabilității respective, precum și copie după C.I. a însoțitorului.

Atenție! Persoanele cu dizabilități sunt obligate să prezinte certificatul de dizabilitate inclusiv la accesul în incinta stadionului.

Vă așteptăm alături de noi!”, a scris FCSB pe Facebook.

Înaintea duelului de pe malul mării FCSB ocupă locul #2 în play-out cu 30 de puncte, la o lungime de liderul UTA Arad.

La poli opuși, Farul Constanța se află pe poziția a șaptea, cu 23 de puncte în cont.