După cinci etape, Universitatea Cluj și Universitatea Craiova sunt pe primele locuri, ambele cu câte 39 de puncte.

CFR Cluj este pe trei, cu 34 de puncte, în timp ce Rapid București a coborât pe locul patru, cu 32. Clasamentul este completat de Dinamo București (31) și FC Argeș (30).

Ovidiu Herea a văzut pe ce loc a picat Rapid în play-off și a spus lucrurilor pe față

Giuleștenii au pierdut cu 0-1 pe terenul celor de la Universitatea Craiova, într-un meci din cadrul etapei #5, iar Assad Al-Hamlawi a marcat unicul gol al partidei.

Fostul giuleștean Ovidiu Herea a analizat jocul Rapidului și a scos în evidență principala problemă: lipsa unui atacant care să facă diferența.

„Ei desenează frumos, pleacă frumos din apărare, dar ceva acolo, în apropierea porţii, nu merge. Rapidului i-au lipsit oamenii de atac, Dobre, în prima parte, a jucat bine.

Rapid a trăit din realizările lui Dobre din prima parte, Petrila a fost şi el, dar puţin, foarte puţin. Când vrei să te lupţi pentru un obiectiv, sperai să câştigi campionatul, ai fost foarte mult timp pe primul loc, aveai nevoie de un om care să fie acolo, să bage mingea în poartă, n-ai cum să trăieşti doar prin atacanţii laterali.

De aici s-a pierdut încrederea, neavând un om care să decidă momentele importante din joc, ţi-o pierzi. Au fost şi acele episoade care au degradat atmosfera din vestiar, nici jocul nu ţi-a dat speranţe.

Eu mă aşteptam mai mult, dacă meciurile trecute atitudinea îţi lăsa un gust amar, te aşteptai să-i vezi cu altă dorinţă, dar mi se pare o neputinţă ofensivă pe care am văzut-o în seara asta la Rapid, pentru că ei şi-au dorit.

Au fost multe momente când Rapid n-a mers bine în prima repriză, iar apoi te uitai pe bancă şi nu ştiai ce să faci”, a explicat Herea la Prima Sport.

Pentru Rapid București urmează duelul cu Dinamo din cadrul etapei #7 din play-off-ul Superligii. Cele două formații se vor întâlni duminică, nu mai devreme de ora 21:00, LIVE TEXT pe Sport.ro.