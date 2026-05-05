GALERIE FOTO Jaqueline Cristian, statistică incredibilă: românca, cea mai bună în acest sezon din WTA

Jaqueline Cristian, statistică incredibilă: românca, cea mai bună în acest sezon din WTA Tenis
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Jaqueline Cristian a excelat în acest sezon la un capitol extrem de important.

TAGS:
Jaqueline CristianTenisWTA
Din articol

Românca Jaqueline Cristian este jucătoarea de tenis cu cele mai multe reveniri în circuitul WTA după ce adversarele au avut minge de meci, relatează site-ul WTA.

Jaqueline Cristian, cea mai bună în acest sezon din WTA

  • Jaqueline cristian vara 2023 bikini
×
Jaqueline cristian 030226
ÎNAPOI LA ARTICOL

În acest sezon, Cristian a reuşit să câştige trei meciuri după ce adversarele au fost la un punct de victorie. Prima oară s-a întâmplat la Indian Wells, unde Cristian a salvat trei mingi de meci în decisiv la scorul de 4-5, câştigând cu 0-6, 6-2, 7-5 meciul cu Maya Joint din turul secund. Apoi, la Rouen, în faţa franţuzoaicei Tiantsoa Rakotomanga Rajaonah a reuşit să anuleze patru mingi de set în actul secund, revenind de la 0-4, iar în decisiv a salvat o minge de meci, revenind de la 0-5, pentru a se impune cu 2-6, 7-6 (8/6), 7-5.

După meci a declarat că a fost motivată de faptul că anul trecut a pierdut în faţa adversarei sale, la acelaşi turneu, în două seturi. Apoi, la Madrid, Cristian a fost condusă de ucraineanca Iulia Starodubţeva cu un set şi 3-1, dar a salvat trei mingi de meci la 5-6 în setul secund, iar apoi s-a impus cu 3-6, 7-6 (7/5), 6-4, după trei ore şi 6 minute, cel mai lung meci al său în actualul sezon.

"Ce pot spune? Sunt de obicei o luptătoare pe teren şi am fost dintotdeauna, de când eram copil'', a declarat Cristian, 27 ani, înaintea turneului WTA 1.000 de la Roma, la care o va înfrunta în prima rundă pe brazilianca Beatriz Haddad Maia.

"E chestia asta de a nu renunţa niciodată. Cumva în acel moment găsesc concentrarea potrivită, forţa şi încrederea în mine pentru a rămâne în meci şi a întoarce soarta", a mai spus românca, aflată în cel mai bun moment al carierei.

Cristian şi-a demonstrat forţa în meciurile strânse din ultimii doi ani. A câştigat ambele tiebreak-uri în seturile decisive din acest set şi are 6-3 în meciurile de trei seturi. A urcat în clasament de pe locul 73 pe 39 în 2025, intrând în Top 50, iar săptămâna aceasta a început-o pe locul 29, cea mai bună clasare din carieră.

"Nu este vorba doar de dinamica muncii de zi cu zi. Simt că sunt mai matură şi mai conştientă de ceea ce fac, de ceea ce mi se potriveşte şi ce nu", a explicat Jaqueline Cristian.

Schimbarea a intervenit în martie 2024, când l-a contactat pe antrenorul spaniol Javier Marti, care anterior lucrase cu Paula Badosa şi Jessica Bouzas Maneiro, iar româncei i-a plăcut ce a observat la stilul său.

"E preocupat de cel mai mic detaliu şi m-a făcut să înţeleg mai mult şi mai bine tenisul. Uneori, un mic amănunt face o diferenţă foarte mare. ... Alegerea loviturilor pe care le faci şi direcţia lor, poziţionarea în teren, astfel de lucruri. În plus, cel mai important cred că este intensitatea pe care o ai la antrenamente. Într-un fel, el m-a forţat să îmi ridic nivelul'', a mărturisit Cristian.

Românca a exemplificat schimbările prin care a trecut cu situaţiile din meciurile cu Joint, Rakotomanga Rajaonah şi Starodubtseva, la minge de meci pentru adversare, când nu şi-a schimbat tactica, ci s-a concentrat pe minge şi a crescut nivelul agresivităţii: "Am încercat doar să aleg mingea potrivită. Nu mi-am asumat riscuri nebuneşti. Dar dacă am simţit că vreau să pun o scurtă (drop shot), o voi face, cu siguranţă".

''Ochii mei sunt mai mari, ştii asta? Încerc să aleg inteligent, să reuşesc loviturile potrivite şi să fiu curajoasă. Să nu îmi fie frică de minge să nu greşesc. Trebuie să îţi faci loviturile, pentru că atunci când te gândeşti sau te temi să nu greşeşti, atunci o vei face. Nu simt că joc rău sau că nu fac lucrurile care trebuie. În acest moment sunt la un nivel bun şi când şi eu şi adversara jucăm bine, diferenţa se face nu la noroc, ci la alegerile noastre", a concluzionat Jaqueline Cristian.

Agerpres

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026
Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026
ARTICOLE PE SUBIECT
Dulce Românie: situație perfectă în clasamentul WTA. Jaqueline Cristian jubilează, înainte de Roma
Dulce Românie: situație perfectă în clasamentul WTA. Jaqueline Cristian jubilează, înainte de Roma
Vorbește serios? Aryna Sabalenka susține că a reușit cea mai bună lovitură din carieră în meciul cu Jaqueline Cristian
Vorbește serios? Aryna Sabalenka susține că a reușit cea mai bună lovitură din carieră în meciul cu Jaqueline Cristian
Până unde poate urca Jaqueline Cristian în clasamentul WTA? Firicel Tomai a dat un răspuns clar, la Poveștile Sport.ro
Până unde poate urca Jaqueline Cristian în clasamentul WTA? Firicel Tomai a dat un răspuns clar, la Poveștile Sport.ro
ULTIMELE STIRI
Eleganță, tradiție, zgârcenie: scandal înainte de Roland Garros, când organizatorii au anunțat premiile din 2026
Eleganță, tradiție, zgârcenie: scandal înainte de Roland Garros, când organizatorii au anunțat premiile din 2026
Rebranding forțat! Motivul pentru care Dinamo trebuia să renunțe neapărat la sigla veche
Rebranding forțat! Motivul pentru care Dinamo trebuia să renunțe neapărat la sigla veche
Contra, „sfâșiat“: acuze grele la televiziunea din Qatar după ce românul „s-a văzut cu sacii în căruță“
Contra, „sfâșiat“: acuze grele la televiziunea din Qatar după ce românul „s-a văzut cu sacii în căruță“
Ce a spus Florin Prunea după ce Dinamo și-a schimbat sigla: „Uitați-vă atent și o să vedeți!”
Ce a spus Florin Prunea după ce Dinamo și-a schimbat sigla: „Uitați-vă atent și o să vedeți!”
Vor să o detroneze pe Inter! Rivala lui Cristi Chivu se întărește: fotbaliști de la Manchester City și Liverpool
Vor să o detroneze pe Inter! Rivala lui Cristi Chivu se întărește: fotbaliști de la Manchester City și Liverpool
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Reacția lui Gică Hagi, după ce Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia

Reacția lui Gică Hagi, după ce Cristi Chivu a câștigat titlul în Italia

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Frumoasă și seducătoare, dar cu probleme la cap: „Nu mai pot!“

Răsturnare de situație: Gigi Becali, anunț despre numirea noului antrenor de la FCSB

Răsturnare de situație: Gigi Becali, anunț despre numirea noului antrenor de la FCSB

CCA a publicat înregistrarea din camera VAR de la Craiova - Dinamo. Verdictul lui Kyros Vassaras

CCA a publicat înregistrarea din camera VAR de la Craiova - Dinamo. Verdictul lui Kyros Vassaras

Gigi Becali a luat decizia în legătură cu noul antrenor de la FCSB

Gigi Becali a luat decizia în legătură cu noul antrenor de la FCSB

Măsură de urgență luată de CCA după scandalul din Universitatea Craiova - Dinamo! Hotărârea lui Vassaras

Măsură de urgență luată de CCA după scandalul din Universitatea Craiova - Dinamo! Hotărârea lui Vassaras



Recomandarile redactiei
Eleganță, tradiție, zgârcenie: scandal înainte de Roland Garros, când organizatorii au anunțat premiile din 2026
Eleganță, tradiție, zgârcenie: scandal înainte de Roland Garros, când organizatorii au anunțat premiile din 2026
Rebranding forțat! Motivul pentru care Dinamo trebuia să renunțe neapărat la sigla veche
Rebranding forțat! Motivul pentru care Dinamo trebuia să renunțe neapărat la sigla veche
I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului
I-a dispărut zâmbetul lui Chivu: anunțul președintelui Inter, la două zile după câștigarea titlului
Daune totale: fostul căpitan al FCSB-ului a pierdut 2 milioane de euro!
Daune totale: fostul căpitan al FCSB-ului a pierdut 2 milioane de euro!
Fabulos: România, locul 3 la Europeanul de Culturism și Fitness! Fetele și băieții au întors toate privirile
Fabulos: România, locul 3 la Europeanul de Culturism și Fitness! Fetele și băieții au întors toate privirile
Alte subiecte de interes
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Româncele și-au aflat adversarele din primul tur de calificări la US Open 2024
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
Programul românilor în ziua a treia a JO 2024 | Popovici, medalie de aur. Eliza Samara și Eduard Ionescu, OUT de la Paris
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
"Nu-și fac treaba prea bine!" Noul star danez al tenisului, pregătit de Mouratoglou, neagă informațiile apărute pe X
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Stefanos Tsitsipas și-a demis tatăl! Cum au ajuns să se mai înțeleagă
Ana Bogdan rupe normele! Românca s-a calificat pe tabloul principal de la Cleveland
Ana Bogdan rupe normele! Românca s-a calificat pe tabloul principal de la Cleveland
Coco Gauff a plâns în hohote, după eliminarea de la Jocurile Olimpice: "Astea sunt regulile"
Coco Gauff a plâns în hohote, după eliminarea de la Jocurile Olimpice: "Astea sunt regulile"
CITESTE SI
Promisiunea președintelui Nicușor Dan către români, „indiferent de rezultatul moțiunii”: „Ştiu exact ce se întâmplă”

stirileprotv Promisiunea președintelui Nicușor Dan către români, „indiferent de rezultatul moțiunii”: „Ştiu exact ce se întâmplă”

O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

protv O mai țineți minte pe Lauren Holly, superba parteneră a lui Jim Carrey în ”Tăntălăul și gogomanul”? Acum e de nerecunoscut

Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026

stirileprotv Vedetele s-au întrecut pe covorul roșu. Ținutele spectaculoase care au întors priviri la Met Gala 2026

Partidul care s-a răzgândit și nu mai votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, deși a semnat-o

stirileprotv Partidul care s-a răzgândit și nu mai votează moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, deși a semnat-o

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!