Cristi Popovici, fost antrenor în Liga 1, a povestit pentru Sport.ro un episod tensionat trăit alături de fostul om de afaceri Dumitru Sechelariu.

Totul s-a petrecut pe 22 octombrie 1994, la finalul meciului Flacăra Moreni - Selena Bacău, din Liga a 2-a.

Gazdele erau nemulțumite de rezultat și de arbitraj, iar fanii au blocat ieșirea de la vestiare. Situația a degenerat rapid, iar oficialii și jucătorii oaspeților au fost înconjurați de suporteri furioși.

Cristi Popovici: „A scos pistolul și a tras niște gloanțe în aer”

În acel moment, Dumitru Sechelariu a luat atitudine. Afaceristul a scos un pistol și a tras focuri în aer pentru a dispersa mulțimea, apoi a fugit spre autocar, urmărit de fani.

Intervenția poliției a pus capăt haosului, iar, la mai bine de 30 de ani distanță, Cristi Popovici a oferit pentru Sport.ro detalii din interior.

„La Flacăra Moreni, în Liga a 2-a, am fost acolo după meci. Eu știu, arbitrii au ținut puțin cu Bacăul, a fost puțină agitație după meci cu spectatorii și îl cam „îngrămădeau” pe „Seche”, îl înjurau, și el rapid a scos pistolul și a tras niște gloanțe în aer.

În schimb, avea momente în care, după meci, când sufeream câte o înfrângere, ne chema în ședințe, ne urca în sala de mese de la stadion, ne certa vreo două ore, și după aceea ne chema și ne făcea fripturi, se transforma totul în petrecere. Avea harul ăsta. Cel mai important e că tot ce scotea pe gură, ce spunea, întotdeauna se ținea de cuvânt. Niciun jucător nu poate reproșa ceva. În schimb, era foarte drastic și de multe ori dădea jucători afară foarte ușor”, a spus Cristi Popovici pentru Sport.ro.

Fost primar al municipiului Bacău între 1996 și 2004, Dumitru Sechelariu a încetat din viață în anul 2013, la Viena, la vârsta de 54 de ani.