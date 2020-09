BREAKING NEWS | LOVITURA grea pentru Dan Petrescu! Kevin Boli a plecat de CFR! Fotbalistul a fost prezentat oficial in Turcia!

Dan Petrescu a mai pierdut un jucator.

Samsunspor, echipa care joaca in liga secunda din Turcia, isi intareste lotul pentru actualul sezon si a ajuns la un acord cu Boli.

Potrivit presei din Turcia, cei de la Samsunspor au platit in schimbul lui 250.000 de euro, iar Boli a semnat o intelegere valabila pe 3 ani si va incasa un salariu de 30.000 de euro pe luna.

De asemenea, Kevin Boli a renuntat la 54.000 de euro, suma care reprezinta 3 salarii restante din partea CFR-ului.

Kevin Boli a fost unul dintre jucatorii preferati ai lui Dan Petrescu in ultimii ani. Antrenorul roman l-a luat pe fundasul ivorian inclusiv in China, la Guizhou, iar in iarna acestui an l-a readus la CFR Cluj.

In ultimul sezon, fundasul ivorian in varsta de 29 de ani a jucat 21 de meciuri in toate competiile. El a reusit sa castige titlul in sezonul trecut cu "feroviarii".

Romanya’nın CFR Cluj takımındaoynayan Fildişi Sahilli defans oyuncusu Kevin Boli ile 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. ???? https://t.co/PEicTf6Rov pic.twitter.com/OwAAa5MKMJ — Yılport Samsunspor (@Samsunspor) September 3, 2020