Dan Petrescu ATACA conducerea CFR-ului! "Aducem jucatori liberi, dar vrem in grupele Champions League!" Ce spune despre plecarea de la echipa

Antrenorul campioanei Romaniei a vorbit despre transferurile facute in aceasta vara.

Dan Petrescu este de parere ca ii este imposibil sa obtina rezultate importante in Europa, in conditiile in care conducerea clubului nu vrea sa investeasca in transferuri.

"Noi vrem sa luam jucatori liberi, sa vina la campioana Romaniei si sa mergem si in grupele Champions League. Sa fim seriosi si sa vedem realitatea.

La noi toata echipa e gratis, in afara de aia tineri, toti au fost adusi gratis. Cum vreti sa ajungem in grupele Champions League?

Eu am spus si repet, mai am doi ani contract, imi doresc sa raman, dar nu depinde de mine. Eu vreau sa avem jucatori buni, sa ne batem la titlu si sa ajungem in grupele Champions League. Avem probleme mari de lot, Camora e accidentat, Chipciu si Omrani la fel", a punctat Petrescu.