Tehnicianul în vârstă de 46 de ani a anunțat că renunță la funcție în cadrul flash-interviului acordat la scurt timp după fluierul final. Balint pleacă de la echipă după 42 de meciuri pe bancă, perioadă în care a înregistrat un bilanț de 18 victorii, 10 remize și 13 eșecuri, cu un golaveraj de 59 de goluri marcate și 44 primite.

"Imediat după meci am luat decizia, da. Am avut o scurtă discuție și cu cei din conducere, le-am comunicat decizia. Le doresc mult succes, sunt convins că vor termina în play-out cu fruntea sus și fără emoții.

A fost o discuție amicală. E un moment greu și e clar că e nevoie de decizii grele. Decizia am luat-o eu. Sunt genul de om care vreau să fiu cu fruntea sus oricând și oriunde.

Am conștiința împăcată că am făcut absolut tot ce a depins de mine. Din păcate, în ultima perioadă au fost aspecte, situații care ne-au tras mult în jos în ceea ce privește partea sportivă.

Nu vreau să detaliez, sunt lucruri care vor rămâne în intimitatea clubului. Eu le mulțumesc tuturor celor cu care am colaborat, îmi pare rău că se termină așa", a spus Laszlo Balint la finalul meciului.

Meci cu cinci goluri la Galați

Pe teren, oaspeții au deschis scorul rapid, în minutul 8, prin Eppel. Gălățenii au restabilit egalitatea în minutul 15, prin Manuel Lopes, și au avut un gol anulat pentru ofsaid la Debeljuh, în minutul 25. Același atacant a lovit bara chiar înainte de pauză.

Echipa din Miercurea Ciuc a preluat controlul în partea a doua a jocului. Kleinheisler a marcat în minutul 50, iar Jebari a mărit avantajul oaspeților în minutul 62. Oțelul a redus din diferență abia în al patrulea minut de prelungire, dintr-un penalty transformat de Conrado. Partida a fost prelungită cu 11 minute, iar la finalul ei antrenorul oaspeților, Robert Ilyeș, a văzut cartonașul roșu.

În urma acestui rezultat de pe teren propriu, Oțelul Galați rămâne cu 21 de puncte și ocupă locul al patrulea în clasamentul din play-out. De partea cealaltă, Csikszereda a bifat a treia victorie din ultimele patru partide disputate în campionat, acumulând 19 puncte, zestre care o plasează pe poziția a cincea.