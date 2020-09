Contra isi face echipa de Champions League! Dinamo s-a inteles cu portarul crescut de Real Madrid: va avea CEL MAI MARE salariu din Liga 1

Colonia de spaniloli de la Dinamo se mareste cu fiecare transfer facut.

Tomas Mejias Osorio, portarul care este legitimat la Middlesbrough ar fi ajuns la un acord cu echipa din Stefan cel Mare. Portarul spaniol ar fi acceptat oferta si va semna o intelegere valabila pe 2 ani, potrivit Gazeta.

El va avea cel mai mare salariu din Liga 1, fiind platit cu 20 de mii de euro pe luna, suma pe care o incaseaza si polonezul Janusz Gol, jucator transferat de Dinamo tot in aceasta vara.

Tomas Mejias a fost crescut in academia lui Real Madrid si pe parcursul carierei sale a mai evoluat pentru cluburi precum Rayo Vallecano si Omonia Nicosia. Spaniolul se poate lauda si cu o prezenta in prima echipa a madrilenilor. In 2011 a fost introdus la sfarsitul unui meci cu Getafe, castigat de "Los Blanco" cu 4-0, dupa ce titularul Adan s-a accidentat.

El este cotat la 400 de mii de euro conform site-ului transfermarkt.