ANUNT OFICIAL! Dinamo a prezentat un mijlocas cu 24 de meciuri in prima liga din Spania

Dinamo a oficializat transferul lui Borja Valle Balonga.

Fotbalistul in varsta de 28 de ani a jucat ultima data in al doilea esalon al fotbalului spaniol pentru Deportivo La Coruna. Echipa din Stefan cel Mare a anuntat prin intermediul unui comunicat pe Facebook ca jucatorul a efectuat vizita medicala si a semnat o intelegere valabila pe doua sezoane.

De-a lungul carierei a mai evoluat la Ponferradina, Ourense, Real Oviedo, Deportivo la Coruna si Elche.87 de meciuri a evoluat Balonga in tricoul lui Deporitvo, dintre care 24 in prima liga din Spania, unde a reusit sa inscrie si 3 goluri. In La Liga 2, Balonga are 111 meciuri jucate, in care a reusit sa inscrie 20 de goluri si 8 pase decisive.