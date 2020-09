FC Dinamo Espanol Bucarest. "Cainii" au recurs la filiera spaniola pentru a-si construi o echipa de titlu

Cum arata acum primul "11" al "ros-albilor", reformat aproape total fata de sezonul trecut, si ce jucatori mai pot semna pana saptamana viitoare.

Dupa un sezon in care Dinamo a fost aproape de retrogradare, nu s-au prelugit contractele lui Filip Mrzljak, Mattia Montini, Slavko Perovici, Riccardo Piscitelli, Lukas Skovajsa, Ioan Filip, Kristian Kostrna, Szabolcs Kilyen si Mamoutou N’Diaye, in timp ce Daniel Popa (Chindia), Alin Dudea (CSM Resita), Stefan Fara (Farul) si Dragos Petrisor (Aerostar Bacau) au fost imprumutati, iar Mihai Neicutescu, Andrei Sin si Mihai Popescu au fost trimisi sa evolueze la nou-infiintata echipa secunda, in Liga 3.

Dupa venirea finantatorului Pablo Cortacero, angajarea directorului spaniol Rufo Collado si numirea lui Cosmin Contra ca antrenor, “cainii” i-au legitimat pe Janusz Gol (KS Cracovia / polonez / 34 ani / mijlocas central), Adam Nemec (Pafos FC / slovac / 35 ani / atacant), Alexander Gonzalez (CD Mirandes / venezuelean / 27 ani / fundas dreapta), Isma Lopez (Tenerife / spaniol / 30 ani / fundas stanga) si Borja Valle (Deportivo La Coruna / spaniol / 28 ani / extrema stanga). De asemenea, Dinamo ii mai curteaza pe Tomas Mejias Osorio (Middlesbrough / spaniol / 31 ani / portar), Guillermo Fernandez Hierro (Racing Santander / spaniol / 27 ani / atacant) si Juan Camara (Jagiellonia Bialystok / 26 ani / spaniol / mijlocas stanga), carora le-a propus contracte pe doua sezoane si asteapta raspunsuri in perioara imediat urmatoare. "Cainii" au apelat la filiera spaniola pentru a construi o echipa care sa ajunga in play-off, pentru prima data in patru ani, si sa se lupte la trofee.

Cum a arata echipa lui Dinamo in sezonul trecut: Riccardo Piscitelli - Kristian Kostrna (Szabolcs Kilyen), Ante Puljici, Mihai Popescu (Ricardo Grigore), Andrei Sin (Lukas Skovajsa) - Filip Mrzljak (Ionut Serban), Ioan Filip (Alexandru Rauta) - Deian Sorescu (Robert Moldoveanu), Diego Fabbrini, Valentin Lazar (Mihai Neicutescu) - Slavko Perovici (Daniel Popa / Mattia Montini)

Cum arata acum primul "11" al lui Dinamo: Catalin Straton - Alex Gonzalez, Ante Puljici, Marco Ehmann (U21), Isma Lopez - Janusz Gol, Alexandru Rauta - Andrei Bani (U21 / Deian Sorescu), Diego Fabbrini, Borja Valle - Adam Nemec

Cum poate arata primul "11" al lui Dinamo in perioada urmatoare: Tomas Osorio - Alex Gonzalez, Ante Puljici, Marco Ehmann (U21), Isma Lopez - Deian Sorescu (Diego Fabbrini), Janusz Gol (Vlad Achim), Andrei Bani (U21 / Juan Camara) - Guillermo Fernandez, Adam Nemec, Borja Valle