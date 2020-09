Pablo Cortacero i-a decis soarta lui Cornel Dinu la Dinamo! Ce urmeaza pentru "Procuror"

Pablo Cortacero a declarat in conferinta de presa de azi ca il doreste pe Cornel Dinu la club.

Ibericul a spus ca in functie de starea de sanatate a lui Cornel Dinu, se va hotara care va fi rolul lui in Stefan cel Mare.

"Ieri am avut o intalnire cu Cornel Dinu si va pot spune ca in functie de starea de sanatate a dansului, va face parte din viitoarea structura a noului Dinamo București", a declarat Pablo Cortacero.

Dinu a dezvaluit zilele trecute ca a avut o discutie cu noul patron al lui Dinamo.

"Mi-a cerut sa fiu alaturi de Dinamo, dar nu am intrat in detalii. La mine e simplu: viata mea e Dinamo, asa ca i-am spus: 'Conteaza pe mine!'. Omul a vrut sa ma cunoasca, i-am explicat si eu ceea ce stiu despre Dinamo, fiindca eu reprezint Dinamo Bucuresti, sub diverse forme, de vreo 50 de ani si ceva.

N-am cerut nimic, sa ma bag, sa tai, sa spanzur la Dinamo. Omul conduce, n-am stabilit sa-mi dea jumatate din RIN sau jumatate de la Dinamo, ca nu e treaba mea. Eu sunt Cornel Dinu si atat si am reprezentat Dinamo de peste 50 e ani. I-am spus doar sa conteze pe mine si ca, avand toate cunostintele mele despre Dinamo, pot sa-l ajut. Nu e treaba mea sa conduc", a declarat Cornel Dinu pentru GSP.ro.

Cornel Dinu a fost unul dintre cei mai reprezentativi jucatori ai lui Dinamo din toata istoria clubului. "Procurorul" a strans in tricoul "cainilor" 454 de meciuri in campionatul romanesc si a castigat alaturi de ei 6 campionate si doua Cupe. De asmenea, cand a fost antrenorul echipei a dus in Stefan cel Mare, doua titluri si doua Cupe.