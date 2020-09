Situatie INCREDIBILA la Dinamo! Pablo Cortacero vrea sa isi aduca fiul in Stefan cel Mare

Dinamo si-a prezentat astazi in cadrul unei conferinte de presa noua conducere, iar noul patron , Pablo Cortacero a facut azi un anunt surprinzator.

Cortacero vrea sa isi aduca fiul la Dinamo. El are 14 ani si evolueaza pentru academia lui Levante.

"Fiul meu mai mare joaca la Levante, a semnat anul trecut, nu mai traieste cu noi, locuieste acolo la Academie, a semnat 4 ani cu Levante si i-am spus deja ca are poarta deschisa aici la Dinamo, i-am facut o oferta.

Dar acum este dificil sa-l conving. Este foarte concentrat acolo, ii place. Joaca ca extrema si atacant. Da, pentru mine cel mai important este sa-si continue si studiile. Dar la Levante se ocupa in Academie si sa mearga sa studieze.

Asta vom implementa si noi la Dinamo. Este incantat dupa un an acolo. Sa-l scot de acolo este foarte dificil, este foarte fericit acolo", a declarat Pablo Cortacero potrivit Doardinamo.ro.

Dinamo nu a inceput bine actuala editie de Liga 1. Echipa are doar 5 puncte este pe locul 12 in campionat, iar etapa trecuta a pierdut cu 0-1 in fata lui UTA Arad.

Sambata, Dinamo o va intalni pe FCSB, intr-un meci care va avea loc pe Arena Nationala, de la ora 21:00.